"Це не політика": росіяни під час обстрілу пошкодили будинок чемпіонки світу з фехтування

Влада Харькова / © International Fencing Federation

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Під час чергової масованої атаки російських окупантів на Україну зазнав пошкоджень будинок у Києві, де мешкає чемпіонка світу з фехтування Влада Харькова.

Про це 30-річна спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Шпажистка поділилася жахливими кадрами наслідків російського обстрілу, про які вона дізналася в аеропорту Будапешта, звідки мала вирушити на змагання до Касабланки. За словами спортсменка, її квартира залишилася непошкодженою.

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"Війна дісталася до мого дому. Буквально. Я їду на змагання. Посеред ночі наш поїзд зупиняють через загрозу повітряної атаки. Евакуація. Четверта година ранку. Ми майже дві години стоїмо на холоді, чекаючи, поки мине небезпека. Потім повертаємося до поїзда і продовжуємо шлях. Ніби це стало ще однією звичною частиною нашого життя.

Наступного дня я стою в аеропорту Будапешта, готуючись вилетіти до Касабланки на міжнародний турнір з фехтування. Турнір, у якому братимуть участь і російські спортсмени. І саме в цей момент я дізнаюся, що мій будинок постраждав від вибухової хвилі внаслідок російської атаки.

Моя квартира вціліла. Одна з небагатьох, що залишилися цілими. Цього разу мені "пощастило". Тільки уявіть: мене вважають щасливицею, бо моя квартира вціліла після російської атаки. У якій же жахливій реальності ми живемо, якщо саме це ми називаємо везінням?", — написала Харькова.

Водночас фехтувальниця не розуміє, як вона має змагатися з росіянками на турнірах.

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"Росія руйнує наші будинки, вбиває наших людей, змушує нас ховатися від ракет посеред ночі. А наступного дня від нас чекають, що ми будемо змагатися з росіянами на міжнародних турнірах, ніби нічого не відбувається. Адже спорт, мовляв, "поза політикою"?

Коли ти стоїш на холоді о четвертій годині ранку, ризикуючи загинути, — це не політика. Коли вибух пошкоджує будинок, у якому ти живеш, — це не політика. Коли ти не знаєш, чи буде куди повернутися після змагань, — це не політика.

Це війна. І в неї є конкретний агресор — Росія. Бо, поки для когось це просто черговий турнір, для мене головне питання — чи вціліє мій дім до мого повернення. І якщо спортивний світ може закривати очі на цю реальність просто тому, що так зручніше, — то про що, чорт забирай, взагалі йдеться, коли ми говоримо про спортивні цінності? Чи справді спорт досі поза політикою?", — написала Харькова.

Зазначимо, що Харькова 2025 року здобула золоту медаль чемпіонату світу з фехтування на шпагах. Також в активі українки два титули чемпіонки Європи та "срібло" континентальної першості 2019 року в командних змаганнях.

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