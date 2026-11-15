"Це неприпустимо": Миколенко прокоментував третю поспіль поразку України у Лізі націй

Віталій Миколенко / © Associated Press

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Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував поразку від Північної Ірландії в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Поєдинок на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті завершився поразкою підопічних Андреа Мальдери з рахунком 0:1.

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Ця поразка стала для української збірної третьою поспіль у Лізі націй. Раніше "синьо-жовті" в номінально домашніх матчах у словацькій Трнаві розгромно програли Північній Ірландії (0:3) та поступилися Угорщині (1:2).

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"Ми програли три матчі поспіль, для збірної України це неприпустимо. Але, як головний тренер казав, команди тут рівні. Ми, мабуть, не готові були до цього матчу так, як вони, маю на увазі те, що вони виконали той план, який поставили.

Тренер сказав готуватися до наступного матчу. Те, про що я вже сказав: ми програли три матчі, ми не можемо наступний матч програти. Мабуть, у нас на обличчі написано те, що ми не дуже задоволені грою", — сказав Миколенко після поразки.

Перед останнім туром збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй і вже точно не зможе фінішувати у топ-2, а відтак втратила шанси здобути підвищення до елітного дивізіону Ліги націй.

Лідером квартету є Північна Ірландія (11 пунктів). Угорщина (10 балів) перебуває на другій позиції. Грузія (2 очки) йде останньою.

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У заключному турі збірна України у словацькому місті Кошице проведе номінально домашній матч з Грузією, а Північна Ірландія на виїзді позмагається з Угорщиною. Обидва матчі заплановано на 17 листопада.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Нагадаємо, що попередній розіграш Ліги націй збірна України також провела у дивізіоні B, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

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