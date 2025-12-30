"Це неймовірна втрата": Усик відреагував на жахливу ДТП за участю Джошуа

Олександр Усик та Ентоні Джошуа / © Associated Press

Володар титулів WBA, WBC та IBF в надважкій вазі Олександр Усик відреагував на жахливу ДТП, у яку потрапив його колишній суперник – ексчемпіон світу Ентоні Джошуа.

Український боксер у себе в Instagram-сторіз підтримав британця, а також висловив співчуття рідним і близьким двох його тренерів, які загинули в аварії.

Жертвами страшного ДТП у Нігерії стали Роберт Латц та Сіна Гамі. Перший був особистим тренером Ей Джея, а другий – тренером з фізичної підготовки.

"Це неймовірна втрата. Сіна та Латц були двома неймовірними людьми. Вони були не лише частиною команди Джошуа, а і його друзями. Мої щирі співчуття їхнім сім'ям, близьким та всім, хто їх знав. Ентоні, бажаю тобі якнайшвидшого одужання. Тримайся, чемпіоне", – написав Усик.

Усик відреагував на жахливу ДТП за участю Джошуа / instagram.com/usykaa

Зазначимо, що автомобіль Lexus, у якому перебував Джошуа та його тренери, зіштовхнувся з вантажівкою. Латц і Гамі загинули на місці. Сам Ентоні, який був на задньому сидінні, дістав незначні травми й був доправлений до лікарні. Його стан – стабільний.

У своєму останньому бою Джошуа у ніч проти 20 грудня в Маямі нокаутував блогера Джейка Пола.

Ей Джей здобув дострокову перемогу в шостому раунді, до цього тричі відправивши Пола в нокдаун. Після бою зірка YouTube повідомив, що британець зламав щелепу йому в двох місцях, опублікувавши рентгенівський знімок.

Для 36-річного Джошуа це 29-та перемога на професійному рингу (26 – нокаутом) за 4 поразок, двох з яких він зазнав від українця Олександра Усика.

Після своєї перемоги над блогером Ентоні кинув виклик іншому ексчемпіону світу в надважкій вазі Тайсону Ф'юрі.

Нагадаємо, раніше Джошуа показав, як готується до бою з Джейком Полом під керівництвом українського тренера.