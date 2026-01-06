"Це прикольно": Магучіх розповіла, як знімалася в новому українському мюзиклі

Ярослава Магучіх / instagram.com/rosya_dp

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх розповіла, як знімалася в новому українському мюзиклі "Жив пес Сірко".

Подробицями своїх знімань у різдвяному мюзиклі 24-річна легкоатлетка поділилася в новорічному випуску подкасту "Олімпійський Вогонь" на Champion Radio.

Спортсменка зіграла саму себе, за сценарієм їй потрібно було перестрибнути тин, з чим вона швидко впоралася.

"Коли мені написали менеджери з пропозицією знятися у мюзиклі, я зраділа. Ура, нарешті український мюзикл! Тому що для мене це згадка про моє дитинство, коли вся родина збиралася, вмикала мюзикли і всі дивилися. Я навіть нещодавно казала сестрі, що шкода, що немає такого мюзиклу, щоб подивитися, як колись. А тут така пропозиція!

Мені запропонували… стрибати! А це я вмію! За сценарієм там персонажі мали йти через тин, а мені запропонували стрибати через нього. Я хвилювалася, бо звикла стрибати по рівній поверхні, щоб було класно. Але на знімальному майданчику це організували: все вирівняли, все підготували, щоб мені було комфортно. Я прийшла, мені зробили макіяж, зачіску. Я пострибала з кількох сторін, полежала та й все. Стрибала ножицями, бо там висота була 1 метр та 10 сантиметрів. Весь процес знімань зайняв менше години, може хвилин 40. Це прикольно.

Художні фільми? Щоб в них зніматися, потрібно мати акторську майстерність. Звичайно, якщо мене покличуть і у мене буде міжсезоння, то я би погодилася. І ще б походила на акторські курси, щоб у мене все вийшло добре", – розповіла Ярослава в інтерв'ю Євгену Толочину.

Зазначимо, що Магучіх є дворазовою медалісткою Олімпійських ігор. У Токіо-2020 вона виборола "бронзу", а в Парижі-2024 завоювала "золото".

У липні 2024 року Магучіх на етапі Діамантової ліги в Парижі побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок, першою в історії взявши висоту 2,10 метра. Українка перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Раніше повідомлялося, що Магучіх зізналася, яку нову ціль має у спортивній кар'єрі.