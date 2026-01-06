"Це реально": Магучіх зізналася, яку нову ціль має у спортивній кар'єрі

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх зізналася, яку нову ціль має у спортивній кар'єрі.

У новорічному випуску подкасту "Олімпійський Вогонь" на Champion Radio 24-річна легкоатлетка заявила, що хоче побити власний світовий рекорд.

У липні 2024 року Магучіх на етапі Діамантової ліги в Парижі побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок, першою в історії взявши висоту 2,10 метра. Українка перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

"Стрибнути вище, ніж на 2,10? Це реально і у мене є така ціль. Я вважаю, що у мене ще все попереду, я ще молода. Вже не юна, але ще молода спортсменка. Є ціль побити свій власний світовий рекорд та покращити свій результат. І це ж мета – побити свій рекорд на відкритому стадіоні, а ще ж можна перевершити своє досягнення ще й в приміщенні. Тому ще є над чим працювати.

У мене взагалі ніколи не було такого, щоб я виходила на старт і думала про 2,10 і чи я готова до цього. Завжди, коли я виходжу на старт, я думаю як зробити якісний стрибок і стрибнути якомога вище. І тренерка знає, що я готова і завжди мене підтримує. Але десь з підліткового віку побиття світового рекорду 2,09 було моєю мрією. Це вже тоді, коли я обрала для себе стрибки у висоту. І я, і моя тренерка, щиро вірили, що мені вдасться побити світовий рекорд і ось, ми це зробили!", – розповіла Ярослава в інтерв'ю Євгену Толочину.

Зазначимо, що Магучіх є дворазовою медалісткою Олімпійських ігор. У Токіо-2020 вона виборола "бронзу", а в Парижі-2024 завоювала "золото".

Нагадаємо, 2025 року Ярослава стала триразовою чемпіонкою Європи з легкої атлетики у приміщенні та бронзовою призеркою чемпіонату світу. Загалом торік українка 15 разів піднямалася на п’єдестал, 10 з яких – на найвищу сходинку.

