"Це робить його небезпечним": у команді Усика оцінили можливість бою з Вайлдером

Вайлдер - Усик (колаж)

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Сергій Лапін, директор команди абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, розповів, чи можливий бій його клієнта з колишнім чемпіоном Деонтеєм Вайлдером.

"Бій з Вайлдером потенційно можливий, але все залежить від обставин. Наразі він навіть не є обов'язковим претендентом.

Вайлдер залишається одним з найпотужніших панчерів у боксі, але очевидно, що він на роздоріжжі. Тим не менш, було б помилкою не враховувати його – він непередбачуваний, і це робить його небезпечним", – сказав Лапін для World Boxing News.

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На рахунку 39-річного Вайлдера 44 перемоги (43 – нокаутом), одна нічия та чотири поразки на профірингу. В останньою бою американець у червні цього року технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайррелла Герндона.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував британця Даніеля Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

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Усику після реваншу з Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

Якщо Усик відмовиться битися з Паркером, то пояс WBO стане вакантним і Олександр втратить звання абсолютного чемпіона світу.

Також Лапін розповідав, що команда Усика веде перемовини про можливий бій з відеоблогером Джейком Полом за правилами ММА, який може відбутися на початку 2026 року.