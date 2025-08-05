ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
2 хв

"Це робить його небезпечним": у команді Усика оцінили можливість бою з Вайлдером

Директор команди українського боксера не виключає варіант проведення поєдинку з американцем.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Вайлдер - Усик (колаж)

Вайлдер - Усик (колаж)

Сергій Лапін, директор команди абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, розповів, чи можливий бій його клієнта з колишнім чемпіоном Деонтеєм Вайлдером.

"Бій з Вайлдером потенційно можливий, але все залежить від обставин. Наразі він навіть не є обов'язковим претендентом.

Вайлдер залишається одним з найпотужніших панчерів у боксі, але очевидно, що він на роздоріжжі. Тим не менш, було б помилкою не враховувати його – він непередбачуваний, і це робить його небезпечним", – сказав Лапін для World Boxing News.

На рахунку 39-річного Вайлдера 44 перемоги (43 – нокаутом), одна нічия та чотири поразки на профірингу. В останньою бою американець у червні цього року технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайррелла Герндона.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував британця Даніеля Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Усику після реваншу з Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

Якщо Усик відмовиться битися з Паркером, то пояс WBO стане вакантним і Олександр втратить звання абсолютного чемпіона світу.

Також Лапін розповідав, що команда Усика веде перемовини про можливий бій з відеоблогером Джейком Полом за правилами ММА, який може відбутися на початку 2026 року.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie