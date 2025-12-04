"Це шок": у збірній України прокоментували зміну громадянства чемпіонки Європи на російське

Софія Лискун / © Associated Press

Президент Федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов та головний тренер національної команди Ілля Целютін прокоментували зміну громадянства української стрибунки у воду Софії Лискун на російське.

Про це інформує Суспільне Спорт.

Лисов зазначив, що вчинок Лискун став для них несподіванкою, оскільки вона не повідомляла про намір змінити громадянство.

"Для федерації це теж шок. З тієї інформації, що володіє федерація та тренер цієї спортсменки, вона спершу виїхала до бабусі... А потім така несподівана новина. Вона повинна була приїхати і брати участь у цьому чемпіонаті, але в неї особисті питання. І те, що ми побачили – вважаю, що поїхала колишня громадянка України. Вона останню частину сезону не виступала, на чемпіонаті світу та Європи не змогла потрапити до фіналу (в особистих стартах). Тобто ось такі результати, хоча були надані всі умови. Все, що було потрібно для неї особисто, ми зробили, ніхто її не утискав.

Чому вона вирішила переїхати до Росії? Може, тому що перша тренерка у неї була Ольга Леонова – вона тут познайомилася з чоловіком, який очолив федерацію Москви, коли був чемпіонат Європи – може так зійшлися. Але щоб запропонувати спортсменці, яка не має рейтингу на світовій арені, виступати за збірну агресора – гадаю, що тут якісь особисті питання", – розповів Лисов.

Водночас Целютін повідомив, що досі був на постійному зв'язку з Лискун. За його словами, у стрибунки не було змін у поведінці чи висловлюваннях щодо проукраїнської позиції.

"Чому відбувся злам в її проукраїнській позиції? Не помічали нічого. Ми постійно їздимо на змаганнях, вона постійно виступала у формі. Вона завоювала медалі цього року у травні, тож жодних причин для таких дій не бачимо. Якби бачили – то могли б щось зробити.

Вона пішла у відпустку, яка була їй надана, а потім почала брати відпустки за свій рахунок. І тому, звісно, де вона перебуває, тим більше, вона ні з ким не зв'язувалася, нічого не запитувала. Ми засуджуємо все, що вона зробила, те, що побачили. Будемо клопотати, щоб її якомога швидше прибрали з усіх списків команди, вивели зі штату та позбавили усіх звань – максимальні санкції, які можливі. Це неприйнятно в нашій країні. Ми щомісяця зв'язувалися, бо мені треба було знати, чи вона приїжджає на роботу, або йде у відпустку. Але вона нічого не казала", – сказав головний тренер збірної України зі стрибків у воду.

Целютін емоційно зазначив, що сам родом зі східної частини України та не може зрозуміти рішення Софії, яка тікала від війни до Києва з Луганська ще 2014 року.

"Я сам з Рубіжного, вивозив своїх батьків під час вторгнення Росії, було повністю знищене моє місто, де народилися мої батьки та я. Це неприйнятно, і бачити таке – це великий шок для мене. Мені досі не віриться, це якийсь шок. Але наразі я трохи усвідомлюю ці події і що так, це сталося. Але повністю ніхто не знає, крім неї, бо там зв'язку немає, зв'язатися ні з ким не можна. Там (у Луганську) у неї живе бабуся – також ні зв'язку, ні з чого", – розповів Целютін.

На рішення Лискун про зміну громадянства вже відреагував президент НОК Вадим Гутцайт, назвавши його "зрадою". Федерація України зі стрибків у воду вже виключила Софію зі складу збірної, позбавивши її всіх звань та нагород.

Нагадаємо, 23-річна Лискун є уродженкою Луганська. Загалом на її рахунку 12 медалей на рівні чемпіонатів світу та Європи у складі збірної України.

Ще кілька місяців тому Софія виступала під українським прапором на міжнародних змаганнях. На Євро-2025 зі стрибків у воду вона завоювала дві медалі: "золото" у змішаних командних змаганнях та "срібло" в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Лискун двічі представляла Україну на Олімпійських іграх – у Токіо-2020 та Парижі-2024, не здобувши там нагород.

Раніше повідомлялося, що призер Олімпійських ігор-2024 у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун змінив українське громадянство на хорватське.