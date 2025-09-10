"Це сором": Трубін прокоментував нічию збірної України з Азербайджаном у відборі на ЧС-2026

Анатолій Трубін / © Associated Press

Воротар збірної України з футболу Анатолій Трубін прокоментував нічию з Азербайджаном (1:1) у виїзному матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

"Це сором, я вважаю. Це дуже-дуже погано, тому що потрібно вигравати такі матчі, у таких суперників. Неважливо що і як. Потрібно вигравати, якщо ми хочемо виходити далі. Потрібно кожному замислитися особисто. Наступний збір буде вирішальним, тому потрібно думати, як ми збираємося виконувати завдання, якщо ми хочемо щось.

Уболівальники? Вони, як завжди, найкращі. До них немає жодних претензій. Неважливо, де ми граємо – завжди підтримують. Тому дуже дякую", – сказав Трубін у флешкоментарі MEGOGO.

Зазначимо, що саме Трубіна фанати обрали найкращим гравцем збірної України в матчі проти Азербайджану.

В іншому матчі другого туру групи D збірна Франції в Парижі здобула вольову перемогу над командою Ісландії (2:1).

У першому турі команда Сергія Реброва програла французам (0:2), а ісландці розгромили Азербайджан (5:0).

Тож після двох турів Франція з 6 очками одноосібно лідирує в цьому квартеті. Ісландія (3 бали) посідає друге місце. Україна (1 пункт) розташовується на третій позиції, випереджаючи Азербайджан (1 очко) завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів.

У наступному турі відбору на ЧС-2026 українці на виїзді зіграють проти ісландців, а французи приймуть азербайджанців. Обидва матчі відбудуться 10 жовтня.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.