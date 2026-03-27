"Це вже не випадковість": Яремчук назвав головну причину фіаско в матчі зі Швецією

Роман Яремчук / © Associated Press

Реклама

Форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував поразку від Швеції (1:3) у півфінальному матчі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

"Чомусь так виходить, що саме у найвідповідальніший момент ми "обкакуємося", на жаль. Це було з румунами, це було з Уельсом, це було і зараз. Я думаю, це вже не випадковість, це вже якась система, напевно, така. Напевно, ми просто слабші. Треба це визнати, і все. Є команда, якій ми програли сьогодні повністю, в усіх сенсах.

Ще раз скажу, що не хочеться переходити на особистості, але потрібно робити висновки. Якщо ми дійсно хочемо чогось досягти у майбутньому, ми маємо робити висновки на рівні системи. Тільки тоді, можливо, прийде результат", — цитує Яремчука Tribuna.com.

Реклама

Після поразки від шведів збірна України 31 березня проведе товариський поєдинок з Албанією, яка в іншому півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 поступилася Польщі (1:2).

Своєю чергою, шведи та поляки 31 березня в очному протистоянні розіграють путівку на Мундіаль.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.