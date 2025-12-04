"Це зрада": у НОК обурилися зміною громадянства української стрибунки у воду на російське

Софія Лискун / © Associated Press

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт прокоментував зміну громадянства української стрибунки у воду Софії Лискун на російське.

"Дізнався про цю новину сьогодні, був дуже неприємно здивований. Ця дівчинка переїхала з Луганська до Києва 2014 року, виступала за збірну України, мала проукраїнську позицію. Це просто зрада! У мене це не укладається в голові. Навіщо це робити, особливо зараз, коли ми вистояли і продовжуємо виборювати свою незалежність.

Я чудово пам'ятаю, скільки їй допомагала і держава, і федерація. Вона не мала проблем з фінансуванням – їй платили стипендію, організовували збори та виїзди на змагання. Їй допомагало і Міністерство спорту, і Федерація стрибків у воду України, і місто Київ. Що або хто вплинув на її рішення, ще потрібно буде вияснити. Вона ж, напевно, мала можливість залишитися в Луганську 2014 року. Але вона поїхала до столиці України. Стільки років виступала за збірну, ходила з нашим синьо-жовтим прапором. Просто немає слів", – цитує Гутцайта видання "Чемпіон".

Водночас Гутцайт зазначив, що поки не може сказати, коли Лискун може виступити на міжнародних змаганнях під прапором країни-агресорки.

"Потрібно дивитися статут міжнародної федерації, який регламентує зміну громадянства спортсменів. У випадку з гімнастом Ковтуном, згідно правил Міжнародної федерація гімнастики, за нову країну він може почати виступати лише через два роки. Одразу виникає і питання щодо її спортивних перспектив, адже не факт, що вона зможе пробитися до складу збірної країни-агресорки", – заявив очільник НОК України.

Федерація України зі стрибків у воду також рішуче засудила дії Лискун і вже ухвалила рішення про виключення її зі складу збірної та позбавлення всіх звань та нагород.

"Федерація України зі стрибків у воду висловлює глибоке обурення та рішуче засуджує дії спортсменки національної збірної Софії Лискун, яка, не повідомивши тренерський штаб, Федерацію чи Міністерство молоді та спорту України, ухвалила рішення про зміну громадянства.

Такі кроки є категорично неприйнятними, адже дискредитують не лише окрему спортсменку, а й усю команду України, яка щодня самовіддано виборює право представляти нашу країну на міжнародній арені.

У нашій спортивній родині є тренери та батьки спортсменів, які стали на захист і боронять Україну. Тому кожен, хто виходить на змагання під синьо-жовтим прапором, має усвідомлювати високу ціну цієї честі та відповідальності.

На позачерговому засіданні Виконавчого комітету Федерації України зі стрибків у воду було одноголосно ухвалено рішення про негайне виключення Софії Лискун зі складу національної збірної команди України та позбавлення її всіх звань і нагород, отриманих під егідою Федерації.

Федерація України зі стрибків у воду також звернеться до міжнародних спортивних інституцій із вимогою застосувати до зазначеної спортсменки спортивний карантин відповідно до чинних міжнародних норм.

Ми залишаємо за собою право ініціювати додаткові заходи згідно з законодавством України та внутрішніми регламентами Федерації, щоб унеможливити подібні випадки надалі.

Честь виступати під державним прапором України – це не привілей, а висока відповідальність, яку не можна зраджувати", – йдеться в офіційній заяві Федерації України зі стрибків у воду.

Загалом на рахунку 23-річної Лискун, яка народилася в Луганську, 12 медалей на рівні чемпіонатів світу та Європи у складі збірної України.

2025 року вона завоювала дві медалі на Євро зі стрибків у воду: "золото" у змішаних командних змаганнях та "срібло" в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Вона також двічі представляла Україну на Олімпійських іграх – у Токіо-2020 та Парижі-2024, не здобувши там нагород.

Раніше повідомлялося, що призер Олімпійських ігор-2024 у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун змінив українське громадянство на хорватське.