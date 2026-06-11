ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
2 хв

Церемонії у трьох країнах та виступи зірок: як відбудеться відкриття ЧС-2026 з футболу

Уперше в історії Мундіалів проведуть три різні церемонії відкриття у трьох країнах-господарках.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Трофей чемпіонату світу з футболу

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

Уже сьогодні, 11 червня, стартує фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу. Це 23-тя в історії планетарна першість з цього виду спорту.

Традиційно перед початком Мундіалю відбудеться урочиста церемонія відкриття, причому не одна, а цілих три, адже цього разу ЧС будуть приймати аж три країни — США, Мексика та Канада.

Уперше в історії чемпіонату світу з футболу проведуть три різні церемонії відкриття у трьох країнах-господарках.

Перша з них відбудеться у четвер, 11 червня, на стадіоні Ацтека в Мехіко. Вона передуватиме матчу-відкриття Мундіалю між збірними Мексики та ПАР (Південно-Африканської Республіки).

Головною зіркою церемонії стане знаменита колумбійська співачка Шакіра, яка виконає пісню "Dai Dai" — офіційний гімн ЧС-2026.

На шоу також виступлять колумбійська зірка реггетону Джей Балвін та південноафриканська співачка та авторка пісень Тайла. Церемонія відкриття стартує о 20:30 за київським часом, тоді як сам матч розпочнеться о 22:00.

  • Хедлайнери: Шакіра, Алехандро Фернандес, Белінда, Денні Оушен, J Balvin, Ліла Даунс, Los Ángeles Azules, Maná та Тайла.

Друга церемонія відкриття ЧС-2026 відбудеться у п'ятницю, 12 червня, на стадіоні "BMO Field" у Торонто. Вона передуватиме матчу між збірними Канади та Боснії і Герцеговини, який стартує о 22:00 за київським часом.

  • Хедлайнери: Аланіс Моріссетт, Майкл Бубле, Алессія Кара та Вільям Прінс.

Фінальна частина відкриття відбудеться у суботу, 13 червня, в Лос-Анджелесі на "SoFi Stadium". Вона передуватиме матчу США — Парагвай, який розпочнеться о 04:00 за київським часом.

Головною зіркою шоу буде відома американська співачка Кеті Перрі.

  • Хедлайнери: Кеті Перрі, Anitta, ЛІСА, Рема, Тайла та Нейвадіус Вілберн (Future).

Фінальний турнір ЧС-2026 триватиме до 19 липня — цього дня на "MetLife Stadium" у Нью-Йорку відбудеться фінальний поєдинок.

Учасниками Мундіалю стануть 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

Збірна України не змогла вийти на ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору “синьо-жовті” програли Швеції (1:3).

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Нагадаємо, що чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
196
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie