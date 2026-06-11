Церемонії у трьох країнах та виступи зірок: як відбудеться відкриття ЧС-2026 з футболу

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

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Уже сьогодні, 11 червня, стартує фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу. Це 23-тя в історії планетарна першість з цього виду спорту.

Традиційно перед початком Мундіалю відбудеться урочиста церемонія відкриття, причому не одна, а цілих три, адже цього разу ЧС будуть приймати аж три країни — США, Мексика та Канада.

Уперше в історії чемпіонату світу з футболу проведуть три різні церемонії відкриття у трьох країнах-господарках.

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Перша з них відбудеться у четвер, 11 червня, на стадіоні Ацтека в Мехіко. Вона передуватиме матчу-відкриття Мундіалю між збірними Мексики та ПАР (Південно-Африканської Республіки).

Головною зіркою церемонії стане знаменита колумбійська співачка Шакіра, яка виконає пісню "Dai Dai" — офіційний гімн ЧС-2026.

На шоу також виступлять колумбійська зірка реггетону Джей Балвін та південноафриканська співачка та авторка пісень Тайла. Церемонія відкриття стартує о 20:30 за київським часом, тоді як сам матч розпочнеться о 22:00.

Хедлайнери: Шакіра, Алехандро Фернандес, Белінда, Денні Оушен, J Balvin, Ліла Даунс, Los Ángeles Azules, Maná та Тайла.

Друга церемонія відкриття ЧС-2026 відбудеться у п'ятницю, 12 червня, на стадіоні "BMO Field" у Торонто. Вона передуватиме матчу між збірними Канади та Боснії і Герцеговини, який стартує о 22:00 за київським часом.

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Хедлайнери: Аланіс Моріссетт, Майкл Бубле, Алессія Кара та Вільям Прінс.

Фінальна частина відкриття відбудеться у суботу, 13 червня, в Лос-Анджелесі на "SoFi Stadium". Вона передуватиме матчу США — Парагвай, який розпочнеться о 04:00 за київським часом.

Головною зіркою шоу буде відома американська співачка Кеті Перрі.

Хедлайнери: Кеті Перрі, Anitta, ЛІСА, Рема, Тайла та Нейвадіус Вілберн (Future).

Фінальний турнір ЧС-2026 триватиме до 19 липня — цього дня на "MetLife Stadium" у Нью-Йорку відбудеться фінальний поєдинок.

Учасниками Мундіалю стануть 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

Збірна України не змогла вийти на ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору “синьо-жовті” програли Швеції (1:3).

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Нагадаємо, що чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

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