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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Цей хлопець – звір": ексчемпіон світу спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

Амір Хан вважає, що Даніель здатен перемогти Олександра.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

Колишній чемпіон світу Амір Хан поділився думками про прийдешній об'єднавчий поєдинок між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

38-річний британець вважає, що його співвітчизник має хороші шанси перемогти українця.

Хан наголосив, що Дюбуа проаналізує помилки, яких припустився в першому бою з Усиком, і створить проблеми Олександру в реванші.

"Безумовно. Дюбуа має хороші шанси. Коли я побачив його бій проти Хрговича, я сказав: "Цей хлопець – звір". Він хороший боєць. Його важко перемогти. Він зробить висновки з помилок, яких припустився у першому поєдинку проти Усика, і дасть йому складний бій. Дивіться, у нього є інструменти, щоб виграти цей бій", – наводить слова Хана Seconds Out.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Усик і Дюбуа влаштували суперечку на пресконференції перед реваншем через скандальний епізод з першого поєдинку, коли британець завдав українцеві забороненого удару нижче пояса.

Також на пресконференції Олександр дотепно потролив свого суперника.

За день до цього Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на "Вемблі", під час якої британець штовхнув і обізвав українця.

Також повідомлялося, що Усик відповів на критику з боку тренера Дюбуа, який звинуватив його у шахрайстві.

У Мережі було опубліковано офіційне промо бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

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