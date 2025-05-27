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"Цей розділ закінчено": Роналду натякнув на відхід з "Аль-Насра"
40-річний португалець, найімовірніше, влітку змінить клубну прописку.
Суперзірковий португальський форвард Кріштіану Роналду натякнув на відхід із саудівського "Аль-Насра".
Після матчу останнього туру чемпіонату Саудівської Аравії, в якому 40-річний португалець забив гол у ворота "Аль-Фатеха", але його команда зазнала поразки (2:3), він опублікував загадковий допис в Instagram.
"Цей розділ закінчено. Історія? Все ще пишеться. Вдячний усім", – написав Роналду.
Роналду став гравцем "Аль-Насра" наприкінці грудня 2022 року, підписавши контракт до літа 2025-го. Його зарплата у саудівському клубі складає 200 мільйонів доларів на рік.
Цього сезону Кріштіану провів 41 матч за "Аль-Наср" у всіх турнірах, забивши 35 голів і віддавши чотири результативні передачі.
"Аль-Наср" (70 очок) посів третє місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, відставши від "Аль-Іттіхада" (83 бали) та "Аль-Хіляля" (75 пунктів). Роналду з 25 голами став найкращим бомбардиром турніру.
Підопічні Стефано Піолі не змогли пробитися до азійської Ліги чемпіонів на наступний сезон.