ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
1 хв

"Цей розділ закінчено": Роналду натякнув на відхід з "Аль-Насра"

40-річний португалець, найімовірніше, влітку змінить клубну прописку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © facebook.com/alnassrfc

Суперзірковий португальський форвард Кріштіану Роналду натякнув на відхід із саудівського "Аль-Насра".

Після матчу останнього туру чемпіонату Саудівської Аравії, в якому 40-річний португалець забив гол у ворота "Аль-Фатеха", але його команда зазнала поразки (2:3), він опублікував загадковий допис в Instagram.

"Цей розділ закінчено. Історія? Все ще пишеться. Вдячний усім", – написав Роналду.

Роналду став гравцем "Аль-Насра" наприкінці грудня 2022 року, підписавши контракт до літа 2025-го. Його зарплата у саудівському клубі складає 200 мільйонів доларів на рік.

Цього сезону Кріштіану провів 41 матч за "Аль-Наср" у всіх турнірах, забивши 35 голів і віддавши чотири результативні передачі.

"Аль-Наср" (70 очок) посів третє місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, відставши від "Аль-Іттіхада" (83 бали) та "Аль-Хіляля" (75 пунктів). Роналду з 25 голами став найкращим бомбардиром турніру.

Підопічні Стефано Піолі не змогли пробитися до азійської Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie