"Цей розділ закінчено": Роналду натякнув на відхід з "Аль-Насра"

Кріштіану Роналду / © facebook.com/alnassrfc

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Суперзірковий португальський форвард Кріштіану Роналду натякнув на відхід із саудівського "Аль-Насра".

Після матчу останнього туру чемпіонату Саудівської Аравії, в якому 40-річний португалець забив гол у ворота "Аль-Фатеха", але його команда зазнала поразки (2:3), він опублікував загадковий допис в Instagram.

"Цей розділ закінчено. Історія? Все ще пишеться. Вдячний усім", – написав Роналду.

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Роналду став гравцем "Аль-Насра" наприкінці грудня 2022 року, підписавши контракт до літа 2025-го. Його зарплата у саудівському клубі складає 200 мільйонів доларів на рік.

Цього сезону Кріштіану провів 41 матч за "Аль-Наср" у всіх турнірах, забивши 35 голів і віддавши чотири результативні передачі.

"Аль-Наср" (70 очок) посів третє місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, відставши від "Аль-Іттіхада" (83 бали) та "Аль-Хіляля" (75 пунктів). Роналду з 25 голами став найкращим бомбардиром турніру.

Підопічні Стефано Піолі не змогли пробитися до азійської Ліги чемпіонів на наступний сезон.

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