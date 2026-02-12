"Ціна нашої гідності": Гераскевич уперше прокоментував дискваліфікацію з Олімпіади-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич уперше прокоментував свою дискваліфікацію від участі в зимовій Олімпіаді-2026 через недотримання заборони Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на використання "шолому пам'яті".

"Досі вважаю, що ми не порушили жодних правил і мали повне право виступати у цьому шоломі на рівні з іншими спортсменами, що робили подібне у попередні дні на цих Олімпійських іграх.

Не отримав жодного пояснення щодо російського прапору, чому не було застосовано санкції, чому лижниця має право виступати з посланням загиблому партнеру за командою, а ми – ні. У документі також написали, що я публічно анонсував, що це жертви війни, хоча, звичайно, коли ти дивишся на шолом, це не зрозуміло. Цей шолом не несе політичного контексту, тож, вважаю, я мав повне право виступати у ньому.

Ті аргументи, які наводила масіс Ковентрі (очільниця МОК – прим.), що вони підтримують Україну та солідарні з Україною – щодо цього є великі сумніви. Особливо після цього рішення.

Тон був адекватний, не було скандалу. Вона пропонувала, що ми можемо показати його на старті, але я їхатиму в іншому шоломі і потім мені його нададуть у мікст-зону. Але я вважаю, що маю отримати такі ж права, що і інші спортсмени в інших видах спорту з інших країн. Чомусь я такі права не отримав

Ми заплатили ціну за нашу гідність. Я відстоював інтереси України та пам'ять про спортсменів.

Що далі? Це тільки відбулося і важко сказати. Напевно, будем готувати позов до CAS і продовжуватиме боротися за наші права. Вірю, що ми не порушили жодних правил.

Чотири роки тому я підняв табличку "No war in Ukraine" і вважаю, що це послання досить актуальне.

Чи жалкую про те, що зробив? Звичайно, шкода, я не хотів мати цей скандал. Хотів бути частиною цього спортивного свята, яке у мене теж забрали. Хотів бути частиною цих Олімпійських ігор у дружній атмосфері з багатьма спортсменами, з якими я у хороших, дружніх стосунках. У нас були чудові тренування, чудові результати. Чітко бачили, що можемо боротися за медалі на цих Олімпійських іграх. Я не жалкую, як і чотири роки тому. Є речі важливіші за медалі. Відстоював те, у що я вірю.

Чи виконав шолом місію? Сподіваюся, виконає місію. Ми його виставимо на аукціон і таким чином зможемо зібрати якусь допомогу Україні. Гадаю, цим він допоможе Україні та врятує багато життів", – розповів Гераскевич в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Нагадаємо, на усіх тренуваннях на олімпійській трасі Гераскевич виступав у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Незважаючи на заборону від МОК і загрозу дискваліфікаціі, Владислав наголосив, що продовжить одягати цей шолом і в офіційні змагальні дні.

Вранці 12 лютого Гераскевич мав зустріч з президенткою МОК Кірсті Ковентрі, під час якої не було досягнуто консенсусу. Як наслідок, Владислава дискваліфікували перед першим офіційним заїздом.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після п'ятого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.