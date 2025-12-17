ТСН у соціальних мережах

Циганков увійшов до символічної збірної 16-го туру Ла Ліги

Українець оформив дубль і приніс "Жироні" перемогу над "Реалом Сосьєдад".

Максим Приходько
Віктор Циганков

Віктор Циганков / x.com/GironaFC

Український вінгер "Жирони" Віктор Циганков потрапив до символічної збірної 16-го туру іспанської Ла Ліги за версіями WhoScored та Marca.

У матчі проти "Реала Сосьєдад" 28-річний українець оформив дубль, який приніс його команді вольову перемогу з рахунком 2:1.

Спочатку Віктор зрівняв рахунок на 76-й хвилині поєдинку, а потім на 84-й хвилині забив переможний гол.

За цей матч Циганков отримав дуже високі оцінки – 8,9 від статистичного порталу WhoScored та 8,8 від одного з провідних іспанських спортивних видань Marca.

Український хавбек був включений до символічної збірної туру разом з такими зірками, як Джуд Беллінгем ("Реал"), Рафінья ("Барселона") та Антуан Грізманн ("Атлетіко").

Після 16 турів "Жирона" (15 очок) посідає 18-те місце у Ла Лізі, перебуваючи у зоні вильоту.

У наступному турі Ла Ліги підопічні Мічела, за яких також виступає український форвард Владислав Ванат, 21 грудня приймуть мадридський "Атлетіко".

