Циганков визначився зі своїм майбутнім у "Жироні" — ЗМІ

Віктор Циганков / © Associated Press

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Український півзахисник Віктор Циганков вирішив залишити іспанську "Жирону".

Про це повідомляє авторитетне видання AS.

28-річний українець відправив клубу офіційний лист з проханням розглянути можливість його трансферу.

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Гравець не планує залишатися в клубі після вильоту команди з Ла Ліги та хоче знайти новий варіант продовження кар'єри.

У зверненні Циганков зазначив, що його спортивні плани більше не відповідають поточному проєкту "Жирони", але наголосив, що не має наміру створювати конфліктну ситуацію чи порушувати умови контракту, який розрахований до 2027 року.

Українець готовий сприяти переговорам, щоб сторони змогли знайти рішення, яке буде вигідним для всіх учасників. Водночас він не планує вимагати дострокового розірвання контракту в односторонньому порядку.

Циганков виступає за "Жирону" від 2023 року після переходу з київського "Динамо”. За цей час він провів у складі "біло-червоних" 119 матчів, у яких забив 20 голів та віддав 23 результативні передачі.

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У сезоні-2025/26 вінгер провів 34 матчі за каталонський клуб, забив сім м'ячів і віддав п'ять асистів.

Нагадаємо, "Жирона" за підсумками сезону-2025/26 посіла 19-те місце у турнірній таблиці Примери й вилетіла до Сегунди (другого за рангом іспанського дивізіону — прим.).

Після цього Мічел Санчес залишив посаду головного тренера "Жирони".

Раніше повідомлялося, що 16-річний український футболіст підписав контракт із "Барселоною".

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