Проспорт
336
Циганков забив гол за "Жирону" в матчі чемпіонату Іспанії

Віктор відкрив рахунок ударом головою в поєдинку проти "Алавеса".

Віктор Циганков

Віктор Циганков / x.com/GironaFC

Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков відзначився забитим м'ячем у матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 проти "Алавеса".

27-річний український футболіст вийшов у стартовому складі каталонського клубу та відкрив рахунок на 16-й хвилині гри, ударом головою замкнувши подачу Браяна Хіля з лівого флангу.

Це перший гол Циганкова у поточному розіграші Ла Ліги та другий цього сезону за "Жирону". Раніше він забивав у переможному матчі Кубка Іспанії проти "Констансії".

Загалом в активі Віктора тепер 2 голи та один асист у 7 матчах за "біло-червоних" в усіх турнірах у нинішній кампанії.

Наразі в матчі "Жирона" – "Алавес" закінчився перший тайм, рахунок 1:0 на користь підопічних Мічела.

Зазначимо, що в стартовому складі "жиронців" також вийшов український форвард Владислав Ванат, а ще один українець – воротар Владислав Крапивцов – залишився на лавці для запасних.

Нагадаємо, "Жирона" набрала лише 7 очок в 11-ти турах цього сезону Ла Ліги та посідає останню сходинку в чемпіонаті.

