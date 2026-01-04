ТСН у соціальних мережах

Циганков забив гол за "Жирону" в матчі Ла Ліги

Віктор відкрив рахунок у поєдинку з "Мальоркою".

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Віктор Циганков

Віктор Циганков / x.com/GironaFC

Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков відзначився забитим м'ячем у матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 проти "Мальорки".

28-річний український футболіст вийшов у стартовому складі каталонського клубу та відкрив рахунок на 25-й хвилині зустрічі.

Циганков змістився з правого флангу в центр і пробив у ближній кут – голкіпер господарів припустився помилки і м'яч залетів у ворота.

Для Віктора це вже п'ятий гол за "Жирону" цього сезону. Він є найкращим бомбардиром своєї команди.

Зазначимо, що в стартовому складі "жиронців" також вийшов український форвард Владислав Ванат. Ще один українець – воротар Владислав Крапивцов – розпочав поєдинок на лавці для запасних.

Перед початком туру підопічні Мічела з 15 очками перебували в зоні вильоту, на 18-й сходинці турнірної таблиці Ла Ліги.

