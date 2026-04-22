Проспорт

Проспорт
9
1 хв

Циганков забив шостий гол у сезоні Ла Ліги

Забитий м'яч українця не допоміг "Жироні" взяти очки у грі проти "Бетіса".

Максим Приходько
Віктор Циганков

Віктор Циганков / x.com/GironaFC

Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков відзначився голом у домашньому для його команди матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 проти "Бетіса".

28-річний українець вийшов на гру в стартовому складі й на 7-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі, з меж штрафного майданчика вразивши ворота гостей.

Для Циганкова це шостий гол у нинішньому сезоні Ла Ліги, також у його активі чотири асисти.

Циганков є другим бомбардиром "Жирони" в поточному розіграші чемпіонату Іспанії. Більше за нього — дев'ять голів — забив лише український форвард Владислав Ванат, який не потрапив до заявки на матч з "Бетісом" через травму.

Український воротар "Жирони" Владислав Крапивцов провів матч на лавці для запасних.

Поєдинок завершився поразкою "Жирони" з рахунком 2:3. Циганков відіграв весь матч.

Після цієї поразки "Жирона" (38 очок) посідає 11-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги. "Бетіс" (49 балів) перебуває на п'ятій позиції.

У наступному турі Примери підопічні Мічела 25 квітня на виїзді зіграють з "Валенсією", а "зелено-білі" днем раніше приймуть мадридський "Реал".

Раніше повідомлялося, що визначився володар Кубка Іспанії з футболу.

