Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
2 хв

Циганков зробив асист: "Жирона" з двома українцями програла матч-відкриття Ла Ліги (відео)

Віктор Циганков вийшов у стартовому складі, а Владислав Крапивцов на заміну після вилучення основного воротаря.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Жирона" – "Райо Вальєкано"

"Жирона" – "Райо Вальєкано" / © ФК "Жирона"

"Жирона" вдома програла "Райо Вальєкано" у стартовому матчі 1-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у місті Жирона завершився з рахунком 1:3.

Гості відкрили рахунок на 18-й хвилині – голкіпер каталонців Пауло Гассаніга припустився жахливої помилки, не влучивши по м'ячу біля власних воріт. Цим скористався Хорхе де Фрутос, забивши перший гол у новому сезоні Ла Ліги.

На 20-й хвилині зустрічі Альваро Гарсія подвоїв перевагу "Райо Вальєкано".

На 43-й хвилині "Жирона" залишилася в меншості – Гассаніга пішов у невдалий обіграш у власному штрафному майданчику, після чого прихопив суперника руками, заробивши пряме вилучення та пенальті у ворота своєї команди.

На заміну вийшов 20-річний український голкіпер Владислав Крапивцов. Відбити удар Ісі Паласона з 11-метрової позначки йому не вдалося.

Зазначимо, що для Крапивцова це був лише третій матч за "Жирону" в Ла Лізі. Перші два поєдинки він провів минулого сезону.

У другому таймі підопічні Мічела скоротили відставання в рахунку – на 57-й хвилині Віктор Циганков після сольного проходу віддав гольовий асист на Хоеля Року. 27-річний український півзахисник зіграв повний матч.

Огляд матчу "Жирона" – "Райо Вальєкано"

У другому турі Ла Ліги команда Циганкова та Крапивцова 24 серпня на виїзді зустрінеться з "Вільярреалом", а "Райо Вальєкано" днем пізніше завітає у гості до "Атлетика" Більбао.

Нагадаємо, минулого сезону "Жирона" фінішувала на 16-му місці в Ла Лізі, а "Райо Вальєкано" посів восьму позицію.

