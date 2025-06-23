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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Цинічно обстріляли ракетами": Ломаченко відреагував на удар РФ по своєму рідному місту

Росіяни розбомбили навчальний заклад, який закінчив Василь Ломаченко.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Василь Ломаченко

Василь Ломаченко / © twitter.com/trboxing

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко відреагував на ракетний удар росіян по Білгород-Дністровському.

На своїй сторінці у Facebook 37-річний боксер опублікував фото жахливих наслідків обстрілу росіянами свого рідного міста.

Він підписав знімки російською мовою, зазначивши, що його школа була "цинічно обстріляна ракетами", проте не вказав у дописі те, що Білгород-Дністровський обстріляла саме РФ.

"Сьогодні трагічний день для всіх акерманців! Вчора ще були усмішки та радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози й гіркота! Школа, яку закінчив, до якої ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетами! Царство Небесне загиблим! Сил і здоров'я, одужання пораненим! Мир усім", – написав Ломаченко.

У понеділок, 23 червня, російська армія поцілила в ліцей №1 в Білгороді-Дністровському. Там загинуло троє людей. Напередодні в закладі відбувся випускний у 11-класників.

Нагадаємо, на початку червня цього року Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри.

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