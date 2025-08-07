- Дата публікації
ТЦК мобілізував футболіста клубу Першої ліги: що відомо
Гравець "Поділля" Євген Корохов був мобілізований перед початком нового сезону.
Захисника "Поділля" Євгена Корохова мобілізував Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Як повідомляє Sport.ua, це сталося ще минулого місяця, коли хмельницький клуб проводив тренувальні збори перед стартом сезону Першої ліги.
Євген провів декілька контрольних матчів і навіть підписав контракт з командою до кінця сезону, але дебютувати в офіційному матчі за "Поділля" так і не встиг.
До заявки своєї команди на матч першого туру Першої ліги проти ЮКСА він уже не потрапив.
27-річний Корохов – вихованець запорізького "Металурга". На молодіжному рівні Євген виступав за донецький "Шахтар" та луганську "Зорю".
Також Корохов грав за київську "Оболонь", а останнім його клубом до "Поділля" була сумська "Вікторія".
Раніше ми розповідали, що футболіста "Кудрівки" забрали до ТЦК перед історичним дебютом клубу в УПЛ.
Крім того, повідомлялося, що раптово помер 25-річний футболіст клубу УПЛ.