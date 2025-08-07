ТЦК мобілізував футболіста клубу Першої ліги: що відомо

Євген Корохов / © ФК "Поділля"

Захисника "Поділля" Євгена Корохова мобілізував Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як повідомляє Sport.ua, це сталося ще минулого місяця, коли хмельницький клуб проводив тренувальні збори перед стартом сезону Першої ліги.

Євген провів декілька контрольних матчів і навіть підписав контракт з командою до кінця сезону, але дебютувати в офіційному матчі за "Поділля" так і не встиг.

До заявки своєї команди на матч першого туру Першої ліги проти ЮКСА він уже не потрапив.

27-річний Корохов – вихованець запорізького "Металурга". На молодіжному рівні Євген виступав за донецький "Шахтар" та луганську "Зорю".

Також Корохов грав за київську "Оболонь", а останнім його клубом до "Поділля" була сумська "Вікторія".

