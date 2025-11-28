ТЦК мобілізував відомого ексфутболіста "Динамо" та збірної України

Денис Гармаш / © Associated Press

Колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної України Дениса Гармаша було мобілізовано до ЗСУ.

Про це повідомала пресслужба Київського міського ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook.

"До уваги громадськості та представників медіа! В мережі поширюється маніпулятивна інформація про нібито затримання із застосуванням сили ексфутболіста одного з футбольних клубів. Також зазначається, що в нього вимагали ще і хабар.

Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доправлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав.

Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами, він обрав службу в одному з підрозділів Збройних Сил України.

Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Гармаш виступав за "Динамо" від 2007 до 2023 року. У складі "біло-синіх" він провів 238 матчів в УПЛ (забив 34 голи), 27 ігор у Кубку України (8 голів), 7 – у Суперкубку (1 гол).

Разом з киянами Денис тричі став чемпіоном України (2015, 2016, 2021), тричі – володарем Кубка України (2014, 2015, 2021) та 4 рази – володарем Суперкубка України (2011, 2016, 2018, 2019).

Від 2011 до 2021 року Гармаш викликався до збірної України. За національну команду він зіграв 31 матч і забив два голи.

Останнім клуб 35-річного Гармаша був ФК "Лісне", який у листопада було виключено зі складу учасників Другої ліги через те, що команда двічі не з'явилася на матч чемпіонату України у зв'язку з фінансовими проблемами.