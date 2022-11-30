Туніс драматично переміг чинних чемпіонів світу, але не зумів пробитися до плейоф ЧС-2022

У середу, 30 листопада, збірна Франції мінімально поступилася національній команді Тунісу в матчі 3-го туру групи D чемпіонату світу-2022. Поєдинок завершився з рахунком 1:0 .

На 8-й хвилині матчу збірна Тунісу вже мала шанс відкрити рахунок – Надер Гандрі вразив ворота суперників, але арбітр помітив у нього офсайд. Згодом тунісці створили ще кілька небезпечних моментів поблизу воріт суперника.

На початку другого тайму Вахбі Хазрі вирвав для своєї команди перемогу – Стів Манданда не зумів впоратися з його ударом з меж штрафного майданчика.

Наприкінці матчу Кіліан Мбаппе спробував зрівняти рахунок, прорвавшись крізь лінію оборони та вийшовши на ударну позицію в штрафному майданчику, але з його пострілом по центру воріт впорався Аймен Дамен.

У додатковий до другого тайму час французам таки вдалося забити гол у відповідь. Антуан Грізманн підхопив м'яч у штрафному майданчику, опинився в зручній позиції та завдав удару, з яким голкіпер не мав шансів впоратися. Однак арбітр матчу після перегляду системи VAR скасував взяття воріт, подарувавши Тунісу втішну перемогу.

Після цього матчу Франція лишилася на першому місці турнірної таблиці з 6 очками. Австралія теж набрала 6 очок та перебуває на другій позиції. Обидві команди виходять до плейоф ЧС-2022. Натомість Туніс (4) та Данія (1) завершують боротьбу на Мундіалі.

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