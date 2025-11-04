- Дата публікації
Категорія
Проспорт
"Тупе стадо не потрібне жодному тренеру": Суркіс розповів, чи був конфлікт між Шовковським та Ярмоленком
Президент "Динамо" запевнив, що між тренером та ветераном команди не було жодного конфлікту.
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс спростував чутки про конфлікт між головним тренером Олександром Шовковським та лідером команди Андрієм Ярмоленком.
"Якщо ви мене запитаєте, з ким я більше спілкуюсь – Шовковським чи Ярмоленком, мені важко буде відповісти на це запитання, оскільки я спілкуюсь з одним та іншим, так само як я спілкуюсь і з Буяльським та іншими футболістами. Зараз я спілкуюсь з командою два-три рази на тиждень – приїжджаю на тренування, спілкуюся з ними. Мені можуть вірити, можуть не вірити, але я хочу наголосити: жодного конфлікту між Шовковським та Ярмоленком не існує і не було. Були робочі моменти. Але Ярмоленко має право щось підказати як лідер, як досвідчений гравець, який грав у топчемпіонатах. А тренеру може це сподобатись, а може – не сподобатись, але це звичайний робочий, професійний процес. Чи ви гадаєте, що з Лобановським не могли так само поспілкуватися Белькевич, Шевченко або Ребров? Були розмови навіть у роздягальні, як після переможних матчів, так і після поразок.
Журналісти роздули якийсь "конфлікт", що вплинуло і на команду, яка, ведучи в рахунку у кожній грі, пропускала на останніх хвилинах. Та я б молився на те, аби скільки я ще буду президентом клубу, у команді був такий лідер, як свого часу був Лужний, а сьогодні – Ярмоленко. Без таких футболістів неможливо побудувати команду. Тупе стадо не потрібне жодному тренеру.
Зараз багато хто коментує, як грає команда. Хтось каже, що добре, хтось – що погано. Я пригадую команду Мирона Богдановича Маркевича, яка грала з "Наполі" в Києві та пройшла до фіналу. Я був на тому матчі. Тоді за грою "Дніпро" і близько не переважав "Наполі", але переміг на характері 1:0, на вольових, і команда заслужено раділа після фінального свистка. Вони пройшли до фіналу, де цілком могли переграти "Севілью". Ви мені скажіть, якби "Севілья" була так само обіграна, як і "Наполі", маючи величезну ігрову перевагу, хтось сьогодні пригадав би це? Ніхто. Це футбол", – цитує Суркіса офіційний сайт "Динамо".
Раніше повідомлялося, що Суркіс відповів генеральному директору "Шахтаря" Сергію Палкіну після суддівського скандалу в Класичному.
Дербі на "Арені Львів" завершилося перемогою "гірників" з рахунком 3:1. Комітет арбітрів УАФ після поєдинку визнав, що судді припустилися помилки, не призначивши пенальті у ворота "Шахтаря" за фол захисника донецького клубу Юхима Коноплі проти вінгера "біло-синіх" Шоли Огундани у штрафному майданчику.
Своєю чергою, Палкін уже відповів на резонансне інтерв'ю президента "Динамо".
Нагадаємо, що Шовковський "розніс" суддівство в матчі УПЛ проти "Шахтаря", назвавши його "свавіллям".