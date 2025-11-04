"Тупе стадо не потрібне жодному тренеру": Суркіс розповів, чи був конфлікт між Шовковським та Ярмоленком

Андрій Ярмоленко та Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс спростував чутки про конфлікт між головним тренером Олександром Шовковським та лідером команди Андрієм Ярмоленком.

"Якщо ви мене запитаєте, з ким я більше спілкуюсь – Шовковським чи Ярмоленком, мені важко буде відповісти на це запитання, оскільки я спілкуюсь з одним та іншим, так само як я спілкуюсь і з Буяльським та іншими футболістами. Зараз я спілкуюсь з командою два-три рази на тиждень – приїжджаю на тренування, спілкуюся з ними. Мені можуть вірити, можуть не вірити, але я хочу наголосити: жодного конфлікту між Шовковським та Ярмоленком не існує і не було. Були робочі моменти. Але Ярмоленко має право щось підказати як лідер, як досвідчений гравець, який грав у топчемпіонатах. А тренеру може це сподобатись, а може – не сподобатись, але це звичайний робочий, професійний процес. Чи ви гадаєте, що з Лобановським не могли так само поспілкуватися Белькевич, Шевченко або Ребров? Були розмови навіть у роздягальні, як після переможних матчів, так і після поразок.

Журналісти роздули якийсь "конфлікт", що вплинуло і на команду, яка, ведучи в рахунку у кожній грі, пропускала на останніх хвилинах. Та я б молився на те, аби скільки я ще буду президентом клубу, у команді був такий лідер, як свого часу був Лужний, а сьогодні – Ярмоленко. Без таких футболістів неможливо побудувати команду. Тупе стадо не потрібне жодному тренеру.

Зараз багато хто коментує, як грає команда. Хтось каже, що добре, хтось – що погано. Я пригадую команду Мирона Богдановича Маркевича, яка грала з "Наполі" в Києві та пройшла до фіналу. Я був на тому матчі. Тоді за грою "Дніпро" і близько не переважав "Наполі", але переміг на характері 1:0, на вольових, і команда заслужено раділа після фінального свистка. Вони пройшли до фіналу, де цілком могли переграти "Севілью". Ви мені скажіть, якби "Севілья" була так само обіграна, як і "Наполі", маючи величезну ігрову перевагу, хтось сьогодні пригадав би це? Ніхто. Це футбол", – цитує Суркіса офіційний сайт "Динамо".

Раніше повідомлялося, що Суркіс відповів генеральному директору "Шахтаря" Сергію Палкіну після суддівського скандалу в Класичному.

Дербі на "Арені Львів" завершилося перемогою "гірників" з рахунком 3:1 . Комітет арбітрів УАФ після поєдинку визнав, що судді припустилися помилки, не призначивши пенальті у ворота "Шахтаря" за фол захисника донецького клубу Юхима Коноплі проти вінгера "біло-синіх" Шоли Огундани у штрафному майданчику.

Своєю чергою, Палкін уже відповів на резонансне інтерв'ю президента "Динамо".

Нагадаємо, що Шовковський "розніс" суддівство в матчі УПЛ проти "Шахтаря", назвавши його "свавіллям".