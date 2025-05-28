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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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386
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Туран уперше прокоментував своє призначення головним тренером "Шахтаря"

Турецький фахівець підписав з "гірниками" контракт до літа 2027 року.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Арда Туран і Сергій Палкін

Арда Туран і Сергій Палкін / © ФК Шахтар

Арда Туран уперше висловився про своє призначення на посаду головного тренера донецького "Шахтаря".

"Я пишаюся тим, що приєднався до "Шахтаря" – великого клубу з багатою історією та великими традиціями. Це команда, добре відома в усій Європі, з амбіцією перемагати в кожному матчі.

Сподіваюся зробити свій внесок до спадщини клубу та подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів через нашу гру. Ми маємо велике бажання здобувати трофеї – як в Україні, так і у європейських турнірах", – цитує 38-річного турецького фахівця офіційний сайт "гірників".

Також призначення Турана прокоментував генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Арда Туран – перспективний та амбітний тренер із досвідом роботи в надзвичайно конкурентному турецькому чемпіонаті. Як гравець він є справжньою легендою європейського футболу, і я вірю, що разом із "Шахтарем" він приречений на не менш успішну тренерську кар'єру – таку, що принесе клубу трофеї як в Україні, так і на міжнародній арені", – сказав Палкін.

Туран підписав контракт з "помаранчево-чорними" терміном до літа 2027 року. Він став 39-м головним тренером в історії "Шахтаря".

На посаді керманича донецького клубу Туран замінив Маріно Пушича, якого було звільнено після завершення сезону-2024/25.

Туран прославився виступами за мадридський "Атлетіко" та "Барселону", з якими виграв три титули чемпіона Іспанії та низку інших трофеїв. На його рахунку також 100 матчів за збірну Туреччини, в яких він забив 17 голів.

Арда розпочав тренерську кар'єру в квітні 2023 року, очоливши "Еюпспор", який він за підсумками сезону-2023/24 привів до перемоги у Першій лізі Туреччини та вивів до Суперліги.

У сезоні-2024/25 "Еюпспор" під керівництвом Турана посів шосте місце в турецькій Суперлізі. У січні 2025 року клуб підписав легенду "Шахтаря" Тараса Степаненка,

Загалом Арда на чолі "Еюпспора" провів 84 матчі: 45 перемог, 14 нічиїх та 25 поразок.

Нагадаємо, "Шахтар" став бронзовим призером УПЛ-2024/25. "Гірники" вперше за 29 років фінішували нижче другого місця в чемпіонаті України.

Незважаючи на провальний виступ у чемпіонаті, донецький клуб виборов путівку до Ліги Європи завдяки перемозі в Кубку України, де у фіналі в серії пенальті здолав київське "Динамо".

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