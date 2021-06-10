Туреччина - Італія: де дивитися і ставки букмекерів на стартовий матч Євро-2020

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 11 червня.

Уже в п'ятницю, 11 червня, стартує Чемпіонат Європи з футболу-2020 (Євро-2020), турнір було перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

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Матч-відкриття турніру відбудеться на "Стадіо Олімпіко" в Римі. У ньому зійдуться збірні Туреччини та Італії. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Поєдинок зможуть відвідати близько 20 тисяч уболівальників (25% від загальної місткості арени).

Туреччина та Італія виступають у групі А, де їхніми суперниками також є Уельс і Швейцарія. В 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Де дивитися матч Туреччина - Італія

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали ТРК "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Прогнози букмекерів на матч Туреччина - Італія

Беззаперечним фаворитом поєдинку є підопічні Роберто Манчіні. На перемогу італійців можна поставити з коефіцієнтом 1.55. Нічия - 3.95. Перемога турецької збірної стане сенсацією - 8.10.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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