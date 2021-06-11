Туреччина - Італія - 0:0: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Текстовий репортаж матчу-відкриття континентальної першості.
11 червня збірні Туреччини та Італії зустрінуться в стартовому матчі Чемпіонату Європи з футболу-2020.
Поєдинок відбудеться в Римі на "Стадіо Олімпіко". Матчу передуватиме церемонія відкриття турніру.
Початок гри - о 22:00. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію зустрічі.
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Туреччина та Італія виступають у групі А, де їхніми суперниками також є Уельс і Швейцарія. В 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.
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|ЄВРО-2020
1 тур. Група А
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|ТВ-трансляція - ТРК "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2"