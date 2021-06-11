Туреччина - Італія - 0:0: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Текстовий репортаж матчу-відкриття континентальної першості.

11 червня збірні Туреччини та Італії зустрінуться в стартовому матчі Чемпіонату Європи з футболу-2020.

Поєдинок відбудеться в Римі на "Стадіо Олімпіко". Матчу передуватиме церемонія відкриття турніру.

Початок гри - о 22:00. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію зустрічі.

Дивіться також: календар і результати матчів фінального турніру Євро-2020

Туреччина та Італія виступають у групі А, де їхніми суперниками також є Уельс і Швейцарія. В 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Дивіться також: Євро 2020 таблиці і групи фінального турніру

ЄВРО-2020

1 тур. Група А

П'ятниця, 11 червня / 22:00

Рим. "Стадіо Олімпіко" ТВ-трансляція - ТРК "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання