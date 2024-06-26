Туреччина у більшості вирвала перемогу над Чехією та пробилася до плейоф Євро-2024 (відео)

Збірна Туреччини обіграла Чехію в матчі заключного третього туру групи F фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на "Фолькспаркштадіоні" у Гамбурзі завершився з рахунком 1:2 .

Уже на 20-й хвилині чехи залишилися в меншості – дві жовті картки заробив Антонін Барак.

На старті другого тайму туркам вдалося відкрити рахунок у матчі – на 51-й хвилині відзначився Хакан Чалханоглу.

Чеська команда змогла відігратися навіть у меншості – на 66-й хвилині точного удару завдав Томаш Соучек.

Розв'язка у цьому протистоянні настала у компенсований час, коли на 90+4-й хвилині перемогу турецькій збірній приніс Дженк Тосун.

Огляд матчу Чехія – Туреччина

Буде додано незабаром.

В іншому поєдинку останнього туру групи F збірна Грузії сенсаційно обіграла Португалію (2:0) та на дебютному для себе чемпіонаті Європи вийшла до плейоф.

Дивіться також: Євро-2024 з футболу: розклад і результати всіх матчів турніру

Таким чином, з цього квартету до плейоф вийшли Португалія (6 очок – перше місце), Туреччина (6 очок – друге місце) та Грузія (4 очки – третє місце). Чехія з одним балом фінішувала останньою у групі та попрощалася з Євро.

Читайте також:

Збірна України зіграла внічию з Бельгією та не зуміла вийти до плейоф Євро-2024 (відео)

Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці

Євро-2024: хто вже вийшов до плейоф