Туреччина з найшвидшим голом в історії плейоф ЧЄ обіграла Австрію в 1/8 фіналу Євро-2024 (відео)

Команда Вінченцо Монтелли стала останнім учасником чвертьфіналу, де зіграє з Нідерландами.

Збірна Туреччини перемогла Австрію в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу. Поєдинок на "Ред Булл Арені" у Лейпцигу завершився з рахунком 1:2 .

Команда Вінченцо Монтелли вийшла вперед уже на першій хвилині протистояння. Після подачі з кутового від Арди Гюлера відскоком м'яча скористався турецький захисник Меріх Демірал і точно пробив під поперечину.

Це сталося на 58-й секунді матчу. Цей гол став найшвидшим в історії плейоф чемпіонатів Європи з футболу.

Австрія намагалася відігратися, але на старті другого тайму пропустила вдруге. На 59-й хвилині Гюлер знову виконав навіс з кутового, а Демірал виграв верхову боротьбу та головою спрямував м'яч у ворота, таким чином оформивши дубль.

Невдовзі команда Ральфа Рангніка скоротила відставання в рахунку. На 66-й хвилині Міхаель Грегорич на дальній стійці ударом в один дотик замкнув скидання від Штефана Поша.

На останніх секундах поєдинку австрійці мали чудову можливість врятуватися від поразки та перевести гру до екстратаймів. На 90+5-й хвилині Крістоф Баумгартнер бив головою з близької відстані, але воротар турків Мерт Гюнок здійснив фантастичний сейв, чим зберіг для своєї команди перемогу та путівку до чвертьфіналу континентальної першості.

Огляд матчу Австрія – Туреччина

У чвертьфіналі Євро-2024 збірна Туреччини зіграє з командою Нідерландів, яка в 1/8 фіналу розгромила Румунію (3:0).

Матч Нідерланди – Туреччина відбудеться у суботу, 6 липня, у Берліні. Початок – о 22:00 за київським часом.

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