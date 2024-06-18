Туреччина з шикарними голами здолала Грузію, зіпсувавши їй дебют на футбольному Євро (відео)

Збірна Туреччини обіграла команду Грузії в матчі першого туру групи F фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді завершився з рахунком 3:1 .

Турки вийшли вперед на 25-й хвилині, коли Мерт Мюлдюр злету красиво вколотив м'яч у праву "дев'ятку".

Підопічні Вінченцо Монтелли одразу ж могли подвоювати свою перевагу, але на 27-й хвилині гол Кенана Їлдіза було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через офсайд.

На 32-й хвилині грузинська команда відігралася – Жорж Мікаутадзе у дотик спрямував м'яч під ближню стійку після прострілу Гіоргі Кочорашвілі з правого флангу.

Для збірної Грузії це не лише перший гол на цьому турнірі, а й перший в історії забитий м'яч на чемпіонатах Європи – "Сакартвелло" у грі з Туреччиною дебютували на Євро.

Після перерви турки знову повели в рахунку. На 65-й хвилині 19-річний форвард мадридського "Реала" Арда Гюлер божевільним дальнім ударом відправив м'яч у дальню "дев'ятку".

Наприкінці гри підопічні Віллі Саньоля великими силами пішли в атаку та були близькими до того, щоб уникнути поразки, зокрема влучали у поперечину. Однак забити вдруге грузинам не вдалося.

Крапку в цьому драматичному матчі на 90+7-й хвилині поставив Керем Актюркоглу, забивши вже у порожні ворота, оскільки всі гравці збірної Грузії, включно з голкіпером, пішли до штрафного майданчика турків на подачу з кутового в надії вирвати нічию.

Огляд матчу Туреччина – Грузія

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В іншому матчі стартового туру квартету F збірна Португалії зустрінеться з командою Чехії (18 червня, початок – о 22:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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