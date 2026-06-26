Туреччина вирвала перемогу над США в останньому матчі на ЧС-2026

Туреччина — США / © Associated Press

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Збірна Туреччини перемогла команду США в матчі заключного третього туру групи D чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на "SoFi Stadium" в Інглвуді, штат Каліфорнія (США), завершився з рахунком 3:2 .

Американці відкрили рахунок уже на 3-й хвилині зустрічі — Себастьян Берхалтер подав з кутового на дальню стійку, де Остон Трасті зупинив м'яч і з гострого кута відправив його у ворота.

Туреччина — США / © Associated Press

На 10-й хвилині турки відігралися — Арда Гюлер замкнув передачу Бариша Їлмаза.

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Туреччина — США / © Associated Press

Туреччина — США / © Associated Press

На 31-й хвилині Туреччина вийшла вперед — Оркун Кекчю забив ударом з меж штрафного майданчика.

Туреччина — США / © Associated Press

На старті другого тайму США відновили паритет у протистоянні — Берхалтер на 49-й хвилині підібрав м'я і з лінії штрафного майданчика сильним ударом спрямував його у ближній кут.

Туреччина — США / © Associated Press

Наприкінці гри Туреччина вирвала перемогу — на 90+8-цй хвилині Каан Айхан забив третій гол у ворота США.

В іншому матчі третього туру цього квартету Парагвай та Австралія зіграли внічию (0:0).

В 1/16 фіналу збірна США (6 очок), яка достроково виграли групу D, позмагається з командою Боснії та Герцеговини — володаркою третьої сходинки квартету B. Поєдинок відбудеться у четвер, 2 липня, о 03:00 за київським часом.

Австралія (4 бали) пробилася до 1/16 фіналу з другої позиції. Парагвай (4 пункти) потрапив до плейоф як один з найкращих володарів третіх місць. Туреччина (3 очки) стала останньою й завершила виступи на Мундіалі.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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