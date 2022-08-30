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Турецькі пристрасті: скандальний одноклубник Ракицького ледь не побився з головним тренером (відео)

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Турецькі пристрасті: скандальний одноклубник Ракицького ледь не побився з головним тренером (відео)

twitter.com/AdsKulubu

Італійський нападник "Адани Демірспор" Маріо Балотеллі знову втрапив у скандал. Після матчу чемпіонату Туреччини проти "Умранієспора" він серйозно посварився з керманичем своєї команди Вінченцо Монтеллою.

Балотеллі, який разом з українським захисником Ярославом Ракицьким виступає за турецький "Адана Демірспор", мало не побився з головним тренером своєї команди Вінченцо Монтеллою.

Після перемоги над "Умранієспором" (1:0) в матчі четвертого туру турецької Суперліги 32-річний форвард вирішив щось сказати тренеру та показав пальцем у його бік. Невідомо, що саме говорив Маріо, але реакція 48-річного італійського фахівця була надзвичайно емоційною.

Монтелла кинувся у бік футболіста, проте його стримали представники тренерського штабу. Примітно, що сам Балотеллі мав досить спокійний вигляд та не провокував продовження конфлікту.

Після гри Монтелла заявив, що Балотеллі "не виправдав очікувань", проте подробиць їхньої гарячої перепалки, яка ледь не переросла у бійку, не розповів.

Додамо, що впродовж своєї кар’єри Балотеллі неодноразово відзначався скандальними витівками. У грудні 2018 року футболіст напав на партнера та познущався з нього у роздягальні. А наприкінці минулого року Маріо вдарив ногою партнера по команді.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ракицький заробив перше вилучення в Туреччині через моторошний підкат.

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