Турецькі пристрасті: скандальний одноклубник Ракицького ледь не побився з головним тренером (відео)

Італійський нападник "Адани Демірспор" Маріо Балотеллі знову втрапив у скандал. Після матчу чемпіонату Туреччини проти "Умранієспора" він серйозно посварився з керманичем своєї команди Вінченцо Монтеллою.

Балотеллі, який разом з українським захисником Ярославом Ракицьким виступає за турецький "Адана Демірспор", мало не побився з головним тренером своєї команди Вінченцо Монтеллою.

Після перемоги над "Умранієспором" (1:0) в матчі четвертого туру турецької Суперліги 32-річний форвард вирішив щось сказати тренеру та показав пальцем у його бік. Невідомо, що саме говорив Маріо, але реакція 48-річного італійського фахівця була надзвичайно емоційною.

Монтелла кинувся у бік футболіста, проте його стримали представники тренерського штабу. Примітно, що сам Балотеллі мав досить спокійний вигляд та не провокував продовження конфлікту.

Balotelli - Montella Kavgası pic.twitter.com/TbIpNANNDc — Lord Sinov (@balotellivekil) August 27, 2022

Після гри Монтелла заявив, що Балотеллі "не виправдав очікувань", проте подробиць їхньої гарячої перепалки, яка ледь не переросла у бійку, не розповів.

Додамо, що впродовж своєї кар’єри Балотеллі неодноразово відзначався скандальними витівками. У грудні 2018 року футболіст напав на партнера та познущався з нього у роздягальні. А наприкінці минулого року Маріо вдарив ногою партнера по команді.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ракицький заробив перше вилучення в Туреччині через моторошний підкат.

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