Турецький боєць за 15 секунд забив суперника до непритомності: відео блискавичного нокауту

Гокхан Сарікам здобув ефектну перемогу над британцем Чарлі Мілнером.
Турецький боєць ММА Гокхан Сарікам в андеркарді вечора змішаних єдиноборств Bellator 270 видовищно здолав британця Чарлі Мілнера.
Поєдинок завершився вже в першому раунді. Від стартового гонгу турок пішов в атаку та завдав сильного удару ногою по стегну суперника. Мілнер опинився на канвасі, але швидко піднявся. Утім, Сарікам не гаяв часу і одразу накинувся на свою жертву - завалив біля сітки та буквально знищив ударами по обличчю.
Рефері зупинив бій, а Мілнер ще декілька хвилин лежав на підлозі непритомний. Британця вдалося привести до тями лише перед оголошенням результату бою. Як виявилося, для яскравої перемоги нокаутом турецькому бійцю вистачило 15 секунд.
WOW! 15 SECONDS!— Virgin Media Sport (@VMSportIE) November 5, 2021
Gokhan Saricam came out FIRING against Charlie Milner! #Bellator270 pic.twitter.com/vctgeJvm5o
- Для Сарікама ця перемога стала шостою поспіль у ММА, до цього він у жовтні 2019 року задушливим прийомом програв у своєму дебютному поєдинку в Bellator.
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