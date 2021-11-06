Турецький боєць за 15 секунд забив суперника до непритомності: відео блискавичного нокауту

Гокхан Сарікам здобув ефектну перемогу над британцем Чарлі Мілнером.

Турецький боєць ММА Гокхан Сарікам в андеркарді вечора змішаних єдиноборств Bellator 270 видовищно здолав британця Чарлі Мілнера.

Поєдинок завершився вже в першому раунді. Від стартового гонгу турок пішов в атаку та завдав сильного удару ногою по стегну суперника. Мілнер опинився на канвасі, але швидко піднявся. Утім, Сарікам не гаяв часу і одразу накинувся на свою жертву - завалив біля сітки та буквально знищив ударами по обличчю.

Рефері зупинив бій, а Мілнер ще декілька хвилин лежав на підлозі непритомний. Британця вдалося привести до тями лише перед оголошенням результату бою. Як виявилося, для яскравої перемоги нокаутом турецькому бійцю вистачило 15 секунд .

WOW! 15 SECONDS!



Gokhan Saricam came out FIRING against Charlie Milner! #Bellator270 pic.twitter.com/vctgeJvm5o — Virgin Media Sport (@VMSportIE) November 5, 2021

Для Сарікама ця перемога стала шостою поспіль у ММА, до цього він у жовтні 2019 року задушливим прийомом програв у своєму дебютному поєдинку в Bellator.

Дивіться також:

"Огидне шахрайство": чеченський боксер абсурдно нокаутував суперника, того "номінують" на "Оскар" (відео)

Подвійний нокдаун: у UFC бійці одночасно "вирубили" один одного ударами в пах (відео)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання