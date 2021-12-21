Турецький гранд виправив посередні результати команди кардинальними заходами

"Фенербахче" звільнив головного тренера команди.

"Фенербахче" припинив співпрацю з головним тренером команди Вітором Перейрою.

Про це повідомляє пресслужба "канарок".

Португальський фахівець очолив "Фенербахче" влітку цього року, але перша половина сезону складається невдало. Команда у чемпіонаті йде п'ятою, а у групі Ліги Європи посіла третє місце та вилетіла до Ліги конференцій. Останньою краплею стала серія із трьох матчів без перемог.

До кінця року "канаркам" залишилося провести 3 матчі, після чого у Туреччині буде двотижнева пауза.

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