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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Турецький клуб, за який грають українці, проведе спаринг із "Зенітом" в Росії

"Трабзонспор" українців Арсенія Батагова та Руслана Малиновського поїде на товариський матч до держави-терористки.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Руслан Малиновський

Руслан Малиновський / facebook.com/Trabzonspor

Турецький "Трабзонспор", кольори якого захищають українці Арсеній Батагов та Руслан Малиновський, проведе спаринг з російським "Зенітом".

Про це "Трабзонспор" повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Товариський матч між командою українців та клубом з держави-терористки відбудеться 15 листопада у російському Санкт-Петербурзі.

Малиновський на той момент, ймовірно, перебуватиме в таборі збірної України, адже 14 листопада "синьо-жовті" проведуть виїзний поєдинок Ліги націй з Північною Ірландією.

Батагов через важку травма коліна не грає за клуб від початку березня.

Зазначимо, що після початку розв'язаної росіянами повномасштабної війни проти України клуби та збірні з країни-терористки були відсторонені від міжнародних турнірів.

Раніше повідомлялося, що Малиновський отримав червону картку на старті матчу кваліфікації Ліги Європи.

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