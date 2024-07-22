"Турнір чотирьох": стало відомо, хто замінить "Дніпро-1" у новому сезоні УПЛ

За місце в елітному дивізіоні позмагаються "Минай", "Металіст 1925", "Лівий Берег" та "Епіцентр".

У понеділок, 22 липня у Будинку футболу відбувся Виконком УАФ, який ухвалив рішення про те, яким чином визначиться команда, що замінить "Дніпро-1" у сезоні УПЛ-2024/25.

Як повідомляється на офіційному сайті УАФ, буде організовано перехідний турнір за участю чотирьох клубів ("Минай", "Металіст 1925", "Лівий Берег" та "Епіцентр"), переможець якого отримає право грати в елітному дивізіоні.

Турнір складатиметься з півфіналів та фіналу, які відбудуться 26 та 30 липня. Склад півфінальних пар буде визначено сліпим жеребом. Якщо переможець не визначиться в основний час, то одразу буде проводитися серія післяматчевих пенальті.

Зазначимо, що за підсумками минулого сезону "Минай" та "Металіст 1925" вилетіли з УПЛ, посівши 15-те та 16-те місця відповідно.

"Лівий Берег" та "Епіцентр" фінішували на 3-й та 4-й позиціях у Першій лізі та брали участь у плейоф за право грати в УПЛ-2024/25, де поступилися "Оболоні" та "Вересу" відповідно.

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" виключили зі складу учасників УПЛ. Дніпровський клуб вирішив знятися зі змагань через фінансові проблеми.

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