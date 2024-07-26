"Турнір чотирьох" за право участі в УПЛ: розклад і результати матчів

Від 26 до 30 липня відбудеться "Турнір чотирьох", який визначить, хто замінить "Дніпро-1" в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) сезону-2024/25.

Раніше "Дніпро-1" виключили зі складу учасників УПЛ. Дніпровський клуб знявся зі змагань через фінансові проблеми.

Після цього Виконком УАФ ухвалив рішення, що вакантне місце в елітному дивізіоні отримає переможець мінітурніру за участю чотирьох клубів: "Минай", "Металіст 1925", "Лівий Берег" та "Епіцентр".

Під час жеребкування було сформовано півфінальні пари: "Лівий Берег" – "Металіст 1925" та "Епіцентр" – "Минай". Півфінали відбудуться 26 липня.

Переможці півфінальних матчів позмагаються за путівку до УПЛ у фіналі, який відбудеться 30 липня.

Якщо переможець поєдинків не визначиться в основний час, то одразу буде проводитися серія післяматчевих пенальті.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону "Минай" та "Металіст 1925" вилетіли з УПЛ, посівши 15-те та 16-те місця відповідно.

"Лівий Берег" та "Епіцентр" фінішували на 3-й та 4-й позиціях у Першій лізі та брали участь у плейоф за право грати в УПЛ-2024/25, де поступилися "Оболоні" та "Вересу" відповідно.

Матчі "Турніру чотирьох" за право участі в УПЛ покаже у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема доступний на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

"Турнір чотирьох" за право участі в УПЛ-2024/25 ПІВФІНАЛИ П'ятниця, 26 липня 15:30 ЛІВИЙ БЕРЕГ _:_ МЕТАЛІСТ 1925 18:00 ЕПІЦЕНТР _:_ МИНАЙ ФІНАЛ Вівторок, 30 липня _:_

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