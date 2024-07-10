"Турнір провалено": Мбаппе прокоментував виліт збірної Франції з Євро-2024

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе поділився емоціями після вильоту своєї команди з Євро-2024. 25-річний форвард вважає невихід "Ле Бле" до фіналу турніру провалом.

У півфіналі команда Дідьє Дешама програла Іспанії (1:2). Французи забили першими – на 9-й хвилині подачу Мбаппе замкнув Рандаль Коло Муані. Однак "Червона фурія" здійснила камбек і здобула перемогу завдяки голам Ламіна Ямаля та Дані Ольмо.

"Іспанія зіграла краще за нас. Ми пропустили два швидкі голи, а в другому таймі ми не змогли повернутися. Турнір провалено. Я хотів стати чемпіоном Європи, але ми не стали. Це футбол. Потрібно рухатися далі.

Рік був довгим, я поїду у відпустку, щоб відпочити, це піде мені на користь. Проблеми фізичні чи психологічні? Ні. Не потрібно ускладнювати футбол. Ти або граєш добре, або ні. Я не грав добре, і ми їдемо додому, все просто. Мені потрібно добре відпочити. Після цього я починаю нове життя", – наводить слова Мбаппе RMC Sport.

Зазначимо, що Мбаппе провів п'ять матчів на Євро-2024. В його активі один гол та два асисти.

У фіналі Євро-2024 іспанці зіграють з переможцем півфінального поєдинку Нідерланди – Англія, який відбудеться у середу, 10 липня, у Дортмунді (початок – о 22:00 за київським часом).

Текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Англія доступна на нашому сайті.

Фінал чемпіонату Європи-2024 заплановано на неділю, 14 липня, на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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