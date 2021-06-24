Турнірна сітка плейоф Євро-2020: хто на кого виходить та які потенційні суперники на шляху до фіналу

Турнірна сітка плейоф Євро-2020: хто на кого виходить та які потенційні суперники на шляху до фіналу

У боротьбі за трофей залишилось 16 команд.

В ніч проти 24 червня визначилися всі учасники 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020.

Що приємно, серед команд, які боротимуться за трофей континентальної першості, є й збірна України. Зазначимо, що колектив Андрія Шевченка пробився до плейоф Євро-2020 не без долі везіння, а точніше - завдяки шведам та іспанцям.

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У 1/8 фіналу турніру команди розподілені на вісім пар. Також вже відома й сітка турніру. Тобто, в разі проходу української команди до чвертьфіналу змагань, вона точно зустрінеться з кимось із пари Англія - Німеччина.

ТСН Проспорт наочно показує всі пари 1/8 фіналу Євро-2020 та турнірну сітку.

Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

Поєдинки 1/8 фіналу будуть зіграні 26, 26, 28, 29 червня .

. Україна зіграє зі Швецією у вівторок, 29 червня, на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Раніше розповідалося про те, що посол Швеції покепкував мемом із збірної України після її виходу до 1/8 фіналу Євро-2020.

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