Турнірні розклади Євро-2020: що потрібно збірній України для виходу в плейоф

На цій стадії "синьо-жовті" можуть опинитися вперше.

У четвер, 17 червня , збірна України в рамках другого туру групової стадії фінальної частини Чемпіонату Європи-2020 здобула мінімальну перемогу над Північною Македонією з рахунком 2:1.

Ця звитяга дозволила команді Андрія Шевченка зберегти непогані шанси на вихід до плейоф турніру, де "синьо-жовті" можуть зіграти вперше. Отже, що саме потрібно нашій команді, аби опинитися в числі топ-16 колективів Європи.

Зазначимо, що лідером в групі збірної України вже точно будуть Нідерланди. "Оран'є" здобули право вийти до плейоф Євро-2020 з першої позиції після впевненої перемоги над Австрією (2:0). Таким чином, набравши шість очок з шести можливих, колектив Франка де Бура вже точно не поступиться Україні та Австрії першим місцем в разі перемоги когось із них в їхній очній битві, адже за особистими матчами обіграв обидві ці команди.

А що ж збірна України? Наразі "синьо-жовті" посідають другу позицію в квартеті С, маючи в своєму активі три бали. Стільки ж очок в активі Австрії, проте вони поступаються українцям за кількістю забитих м'ячів на цих змаганнях (4 проти 3, прим.), хоча різниця в них однакова - нуль. Ось так, власне, виглядає турнірна таблиця групи С, де виступає колектив Шевченка:

Нідерланди : 2-0-0 (5-2) - 6 очок;

: 2-0-0 (5-2) - 6 очок; Україна : 1-0-1 (4-4) - 3;

: 1-0-1 (4-4) - 3; Австрія : 1-0-1 (3-3) -3;

: 1-0-1 (3-3) -3; Північна Македонія: 0-0-2 (2-5) - 0.

Отже, для того, аби вийти до плейоф "синьо-жовтим" достатньо зіграти внічию. Зазначимо, що друга сходинка виводить на переможця квартету С, де наразі лідером є Італія. Випередити команду Роберто Манчіні може Уельс, якщо в заключному турі здолає їх в очній дуелі.

Команда, яка програє в матчі Україна - Австрія, теж буде мати деякі шанси на вихід в плей-офф, але це вже буде залежати від результатів інших груп, які сформують рейтинг команд, які посядуть третє місце (далі пройдуть 4 з 6 таких збірних). 4 очка майже завжди досить для проходу, а ось 3 пунктів може виявитися замало.

Третє місце групи C потрапить в 1/8 фіналу на кого-то з переможців груп E (Словаччина, Швеція, Іспанія, Польща) або F (Португалія, Франція, Німеччина, Угорщина).

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