"Тут на них чекає смерть": форвард збірної України звернувся до матерів російських військових

Артем Бесєдін не сумнівається, що окупанти будуть покарані на українській землі.

Нападник київського "Динамо" та збірної України Артем Бєсєдін закликав матерів російських солдатів не відпускати синів на війну з Україною, оскільки тут окупантів чекає лише загибель.

"Ми їх всіх покараємо - на футбольному полі й в себе вдома в Україні. Хочеться сказати їм - не відправляйте до нас своїх військових. Матері будь-якими способами повинні втримати своїх дітей вдома і не пускати в Україну. Тут на них чекає смерть. Я вірю, що ми захистимо свою країну, все у нас буде добре", - сказав Бєсєдін в інтерв'ю Tribuna.com.

Також 25-річний форвард "біло-синіх" висловив впевненість, що збірна України вийде на Чемпіонат світу-2022.

"Ми 100% пройдемо на Чемпіонат світу. Я знаю українських гравців і який у нас всіх характер. Я впевнений, що ми будемо грати і поїдемо до Катару, а на ЧС дуже добре себе покажемо.

Приємно дивитися на наших українських футболістів, які грають в Європі. Андрій Ярмоленко, Рома Яремчук, Сашко Зінченко показують на футбольному полі, хто такі українці, і підтримують свою країну. У своїх соцмережах вони показують всьому світу, що відбувається насправді. Вони також роблять дуже важливу і велику справу.

Смішно дивитися, як російські канали транслювали матч, коли Ярмоленко забив вирішальний гол у Лізі Європи. Від нього відразу відводили камеру, показували якихось вболівальників, а не його емоції. Це дуже дешево. За такі речі їм повинно бути дуже соромно", - додав Бєсєдін.

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