"Тут немає місця політиці": росіян допустили до міжнародних турнірів з дзюдо, Україна заявила про бойкот

Міжнародна федерація дзюдо не збирається відмовлятися від послаблення санкцій проти росіян та білорусів. Через це українські дзюдоїсти не будуть брати участь в жодному турнірі.

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) послабила санкції щодо російських та білоруських атлетів та допустила їх до змагань у нейтральному статусі. У відповідь на таке послаблення Федерація дзюдо України заявила про готовність бойкотувати усі старти під егідою IJF. Включно з турнірами, що будуть проходити у рамках олімпійської кваліфікації (розпочнеться влітку 2022 року).

У міжнародній федерації відповіли, що не змінюватимуть рішення, бо не хочуть дискримінувати спортсменів. Лист підписав президент IJF Маріус Візер із Румунії, йдеться на офіційному сайті Федерації дзюдо України.

"Спорт завжди буде унікальним мостом між націями. Ми, безумовно, проти війни, але також і проти ненависті. Молоді люди, особливо спортсмени, мають бути взірцем для наслідування своїх та майбутніх поколінь. Спортсмени не можуть відповідати за рішення деяких лідерів, особливо в умовах, коли вони воліють змагатися, а не йти на війну. Спорт - це дружба, єдність, солідарність та мир.

У дзюдо ми не заохочуватимемо поділ і ненависть. Не можна припустити, щоб якась негативна сила розділила сім'ю, подібну до сім'ї дзюдоїстів, і ми повинні бути прикладом і для інших спільнот. Я глибоко розчарований тим фактом, що в цьому конфлікті ми говоримо лише про перемогу тієї чи іншої сторони, а не про мир.

Ми повинні бути тими, хто через спорт надихає конфліктуючі сторони і показує їм, що мир є єдиним рішенням, щоб зупинити конфлікт і повернути глобальну стабільність. Ми повинні бути єдиними і в добрі, і в погані часи. Ми не можемо карати людей, які не несуть відповідальності за вчинки інших. Це означало б дискримінацію, а у нашому спорті війні, політиці та дискримінації немає місця", - йдеться у листі.

Президент федерації дзюдо України Михайло Кошляк відреагував на цю відповідь IJF.

"Є позиція ФДУ, яку ми озвучили раніше - якщо росіян та білорусів не відсторонять від змагань, ми не будемо змагатися в стартах під егідою IJF. Нових заяв не буде. Ми просто не можемо вчинити якось по-іншому. В країні йде жорстока війна, націлена на знищення України як нації: скалічені діти, тисячі мертвих мирних людей, зруйновані будинка, стерті з лиця землі цілі міста та села, воїни гинуть... Серед тих, хто загинув, є й тренери з дзюдо. І все через те, що хтось по-своєму бачить кордони нашої країни. І, до речі, не тільки нашої", - зазначає він.

Нагадаємо, що знаменитий український дзюдоїст Георгій Зантарая засудив рішення Міжнародної федерації дзюдо щодо участі в змаганнях російських і білоруських спортсменів.

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