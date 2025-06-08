"Ти надихнув мільйони": Усик відреагував на завершення кар'єри Ломаченком

Василь Ломаченко і Олександр Усик / © instagram.com/usykaa

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик відреагував на рішення свого кума та співвітчизника Василя Ломаченка завершити боксерську кар'єру.

Усик присвятив Ломаченку зворушливий допис на своїй сторінці в Instagram, але вимкнув можливість залишати коментарі під ним.

"Дякую тобі за твій шлях, твою самовідданість і твою велич. Ти один із найвидатніших спортсменів, яких коли-небудь бачив світ спорту. Не тільки в боксі – у спорті, і крапка.

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Твоя аматорська спадщина не має собі рівних. Дві золоті олімпійські медалі. Близько 400 перемог. Майстер руху, часу та точності.

А на професійному ринзі ти знову увійшов до історії – ставши чемпіоном світу в трьох дивізіонах, зробивши те, що багато хто вважав неможливим, і зробивши це зі стилем, класом та інтелектом.

Ти надихнув мільйони. Ти змінив гру. Ти встановив новий стандарт. Я пишаюся тим, що можу називати тебе своїм другом, товаришем за командою, братом.

Твоя спадщина буде жити ще багато-багато років. В серцях бійців. У головах уболівальників. В підручниках з історії боксу. Вітаю з легендарною кар'єрою", – написав Усик англійською мовою.

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Ломаченко – володар золотих нагород Олімпійських ігор 2008 та 2012 років. На профірингу він здобув 18 перемог (12 – нокаутом) і зазнав 3 поразок.

В останньому бою Василь 12 травня 2024 року нокаутом переміг австралійця Джорджа Камбососа та заволодів поясами IBF та IBO у легкій вазі.

Впродовж кар’єри він також володів титулами чемпіона світу у напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016-2018) та у легкій вазі за версіями WBA (2018-2020), WBO (2018-2020).