Тисяча усе ближче: Роналду забив гол у матчі азійської Ліги чемпіонів

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду, якого тимчасово відсторонили від збірної Португалії після гучного скандалу, забив гол у матчі 2-го туру азійської Ліги чемпіонів проти узбекистанського "Нефтчі".

41-річний португалець вийшов у стартовому складі та на 42-й хвилині вразив ворота суперника, подвоївши перевагу своєї команди — 2:0.

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Для Роналду це 981-й гол у кар'єрі. Таким чином, до омріяної тисячі йому залишилося забити всього 19 м'ячів.

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Відео гола Роналду

Цього сезону Кріштіану провів 9 матчів за саудівський клуб у всіх турнірах і забив 5 голів.

У підсумку "Аль-Наср" обіграв "Нефтчі" з рахунком 3:1, а Роналду провів на полі увесь поєдинок. Для команди Кріштіану це перша перемога в турнірі цього сезону, в першому турі "Аль-Наср" розгромно програв "Аль-Айну" з ОАЕ (0:4).

Додамо, що матч "Аль-Наср" — "Нефтчі" розпочався із затримкою через повідомлення про можливу небезпеку на тлі атак хуситів на країну.

Раніше повідомлялося, що Роналду оголосив, чи планує після гучного скандалу завершувати кар'єру в збірній Португалії.

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