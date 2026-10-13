ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
1 хв

Тисяча усе ближче: Роналду забив гол у матчі азійської Ліги чемпіонів

Кріштіану відзначився 981-м голом у кар'єрі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду, якого тимчасово відсторонили від збірної Португалії після гучного скандалу, забив гол у матчі 2-го туру азійської Ліги чемпіонів проти узбекистанського "Нефтчі".

41-річний португалець вийшов у стартовому складі та на 42-й хвилині вразив ворота суперника, подвоївши перевагу своєї команди — 2:0.

Для Роналду це 981-й гол у кар'єрі. Таким чином, до омріяної тисячі йому залишилося забити всього 19 м'ячів.

Відео гола Роналду

Цього сезону Кріштіану провів 9 матчів за саудівський клуб у всіх турнірах і забив 5 голів.

У підсумку "Аль-Наср" обіграв "Нефтчі" з рахунком 3:1, а Роналду провів на полі увесь поєдинок. Для команди Кріштіану це перша перемога в турнірі цього сезону, в першому турі "Аль-Наср" розгромно програв "Аль-Айну" з ОАЕ (0:4).

Додамо, що матч "Аль-Наср" — "Нефтчі" розпочався із затримкою через повідомлення про можливу небезпеку на тлі атак хуситів на країну.

Раніше повідомлялося, що Роналду оголосив, чи планує після гучного скандалу завершувати кар'єру в збірній Португалії.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie