ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
1 хв

Тисяча все ближче: Роналду оформив дубль у чемпіонаті Саудівської Аравії

40-річний Кріштіану забив 955-й та 956-й голи у кар'єрі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / x.com/AlNassrFC_EN

Легендарний форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду оформив дубль у матчі 11-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Ахдуда".

40-річний португалець відкрив рахунок на 31-й хвилині зустрічі, замкнувши дальню стійку.

У компенсований до першого тайму час, на 45+3-й хвилині, Роналду оформив дубль, у карному майданчику забивши п'ятою в один дотик.

Для Кріштіану це 955-й та 956-й голи у кар'єрі. Він стрімко наближається до неймовірної позначки у тисячу забитих м'ячів.

Зазначимо, що на 66-й хвилині поєдинку Роналду міг робити хет-трик, але третій гол португальця скасував арбітр через офсайд.

У підсумку "Аль-Наср" здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0. Третій гол на 90+4-й хвилині забив Жоау Феліш. Роналду провів на полі весь матч.

Цього сезону Кріштіану забив 12 голів і зробив один асист у чемпіонаті Саудівської Аравії. Він очолює бомбардирські перегони турніру разом з Фелішем.

Після цієї перемоги "Аль-Наср" (30 очок) лідирує у чемпіонаті Саудівської Аравії. Найближчого переслідувача – "Аль-Хіляль" – підопічні Жорже Жезуша випереджають на 4 бали.

Раніше повідомлялося, що Роналду забив розкішний гол бісиклетою в матчі чемпіонату Саудівської Аравії.

Дата публікації
Кількість переглядів
173
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie