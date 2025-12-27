Тисяча все ближче: Роналду оформив дубль у чемпіонаті Саудівської Аравії

Кріштіану Роналду / x.com/AlNassrFC_EN

Легендарний форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду оформив дубль у матчі 11-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Ахдуда".

40-річний португалець відкрив рахунок на 31-й хвилині зустрічі, замкнувши дальню стійку.

У компенсований до першого тайму час, на 45+3-й хвилині, Роналду оформив дубль, у карному майданчику забивши п'ятою в один дотик.

Для Кріштіану це 955-й та 956-й голи у кар'єрі. Він стрімко наближається до неймовірної позначки у тисячу забитих м'ячів.

Зазначимо, що на 66-й хвилині поєдинку Роналду міг робити хет-трик, але третій гол португальця скасував арбітр через офсайд.

У підсумку "Аль-Наср" здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0 . Третій гол на 90+4-й хвилині забив Жоау Феліш. Роналду провів на полі весь матч.

Цього сезону Кріштіану забив 12 голів і зробив один асист у чемпіонаті Саудівської Аравії. Він очолює бомбардирські перегони турніру разом з Фелішем.

Після цієї перемоги "Аль-Наср" (30 очок) лідирує у чемпіонаті Саудівської Аравії. Найближчого переслідувача – "Аль-Хіляль" – підопічні Жорже Жезуша випереджають на 4 бали.

Раніше повідомлялося, що Роналду забив розкішний гол бісиклетою в матчі чемпіонату Саудівської Аравії.