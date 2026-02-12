"Тиск російських спонсорів": батько Гераскевича висловився про дискваліфікацію сина з ОІ-2026

Михайло Гераскевич / © Associated Press

Михайло Гераскевич, батько і тренер дискваліфікованого від участі в зимовій Олімпіаді-2026 українського скелетоніста Владислава Гераскевича, прокоментував ганебне рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

"Міс Ковентрі, новообрана президентка МОК, намагалася нас переконати, що демонстрація вбитих Росією спортсменів створить хаос в олімпійському русі. Що це неправильно і завадить святкувати Олімпіаду. Але це мало якийсь дивний вигляд, бо весь світ побачив цей шолом. Вона пропонувала, щоб я його потримав на старті, Влад зробив би спуск в якомусь іншому шоломі – незрозуміло якому, бо Влад до нього непристосований. І потім я віддав би цей шолом Владу до рук. Це нагадувало торгівлю, звичайно, що вона неприпустима, бо пам'ять про українських героїв не продається, ніколи на це не погодиться.

Міс Ковентрі та всі її помічники у МОК забули історію Олімпійських ігор. Якщо подивитися у джерела причин виникнення Олімпійських ігор – то це вшанування загиблих героїв, вонів. І тому були придумані битва на мечах, хто швидше пробіжить – все, що імітувало діяльність воїна на полі бою. Це було вшанування загиблих воїнів, перша мета Олімпійських ігор. Наш шолом підкреслював першопричину Олімпійських ігор. Мені шкода, що МОК та його очільниця міс Ковентрі, яка є сама олімпійською чемпіонкою, забули історію. А ми знаємо: хто забуває історію, той, мабуть, рухається далі не у тому напрямку

Ми налаштовані на позов у CAS. Бо було зачеплено честь Влада, зруйновано нашу багаторічну роботу. Йдеться не лише про кошти платників податків, які нам допомагали у цій діяльності. Ми підходили у дуже оптимальній формі, і це можна побачити за результатами останніх контрольних тренувань. Якщо подивитися на результати спортсменів, Влад перебував би у зоні подіуму зі своїми результатами. Це була б боротьба за медаль.

Це все перекреслено, але найголовніше, що МОК намагався перекреслити пам'ять про українських героїв. МОК дискваліфікував не Владислава, а дискваліфікував Україну. Ми маємо безпрецедентну підтримку від президента України, Верховної Ради, міністерства спорту, НОК України та воїнів. Багато свідчень в Інтернеті, де воїни з лінії бойового зіткнення висловлювали свою підтримку Владу. Ми маємо підтримку українського народу. Це дискваліфікація демократії заради своїх приватних інтересів, через чуттєвий тиск російських спонсорів", – сказав батько дискваліфікованого спортсмена в коментарі для Суспільне Спорт.

Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Також уперше прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав.

Нагадаємо, на усіх тренуваннях на олімпійській трасі Гераскевич виступав у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Незважаючи на заборону від МОК і загрозу дискваліфікаціі, Владислав наголосив, що продовжить одягати цей шолом і в офіційні змагальні дні.

Вранці 12 лютого перед першим офіційним заїздом 27-річний український спортсмен мав зустріч з президенткою МОК Кірсті Ковентрі, під час якої не було досягнуто консенсусу. Відтак Гераскевича дискваліфікували.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після п'ятого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.