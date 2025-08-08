Титулована українська каратистка здобула "срібло" на Всесвітніх іграх-2025

Анжеліка Терлюга / © Associated Press

Реклама

Українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль на Всесвітніх іграх-2025, які відбуваються у китайському Ченду.

33-річна уродженка Одеси піднялася на п'єдестал у ваговій категорії до 55 кг.

У фіналі українка поступилася чотириразовій чемпіонці Європи німкені Мії Бітш з рахунком 1:3.

Реклама

Зазначимо, що в півфіналі Анжеліка програла китаянці Юй Чунь Вей (1:9), проте Україна подала протест. У підсумку Терлюга здобула перемогу з рахунком 4:3.

Анжеліка стала дворазовою медалісткою Всесвітніх ігор з карате. 2022 року вона на цьому рівні виграла "золото".

Терлюга є срібною призеркою Олімпіади-2020, багаторазовою переможницею та призеркою чемпіонатів Європи і світу.

У вересні 2021 року Анжеліка вийшла заміж за свого коханого, тренера Володимира Зарецького. У грудні 2024-го вона вперше стала мамою – народила доньку, яку назвали Ніколь.