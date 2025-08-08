- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 69
- Час на прочитання
- 1 хв
Титулована українська каратистка здобула "срібло" на Всесвітніх іграх-2025
Анжеліка Терлюга стала дворазовою медалісткою Всесвітніх ігор з карате.
Українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль на Всесвітніх іграх-2025, які відбуваються у китайському Ченду.
33-річна уродженка Одеси піднялася на п'єдестал у ваговій категорії до 55 кг.
У фіналі українка поступилася чотириразовій чемпіонці Європи німкені Мії Бітш з рахунком 1:3.
Зазначимо, що в півфіналі Анжеліка програла китаянці Юй Чунь Вей (1:9), проте Україна подала протест. У підсумку Терлюга здобула перемогу з рахунком 4:3.
Анжеліка стала дворазовою медалісткою Всесвітніх ігор з карате. 2022 року вона на цьому рівні виграла "золото".
Терлюга є срібною призеркою Олімпіади-2020, багаторазовою переможницею та призеркою чемпіонатів Європи і світу.
У вересні 2021 року Анжеліка вийшла заміж за свого коханого, тренера Володимира Зарецького. У грудні 2024-го вона вперше стала мамою – народила доньку, яку назвали Ніколь.