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Титулованому французькому клубу скасували рішення про пониження у класі
"Ліон" виграв апеляцію та продовжить виступати в еліті французького футболу.
Футбольний клуб "Ліон" зберіг місце в елітному дивізіоні чемпіонату Франції.
Про це повідомляє L'Equipe.
Раніше організація, відповідальна за моніторинг і нагляд за рахунками професійних асоціацій футбольних клубів у Франції (DNCG), ухвалила рішення про пониження клубу до другого дивізіону через борги.
Однак "Ліон" виграв апеляцію і попередній вердикт було скасовано. Клуб продовжить виступати в еліті французького футболу.
Минулий сезон "ткачі", яких очолює колишній тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека, завершили на 6-й сходинці в таблиці елітного дивізіону Франції і здобули право виступити в Лізі Європи у наступній кампанії.
Зазначимо, що "Ліон" – семиразовий чемпіон Франції та п'ятиразовий володар Кубка країни.