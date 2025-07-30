Титуловану олімпійську чемпіонку з біатлону знайшли мертвою у горах: що сталося

Лаура Дальмаєр / © Associated Press

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Колишню німецьку біатлоністку Лауру Дальмаєр, яка потрапила під каменепад у горах Пакистану, було знайдено мертвою.

Трагічну новину повідомив Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

28 липня Дальмаєр разом зі своєю напарницею з альпінізму здійснювала сходження в альпійському стилі в пакистанських горах Каракорум, коли на висоті близько 5700 метрів на неї впало каміння.

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Напарниця зуміла подати сигнал про лихо та викликала рятувальників. Через віддаленість району трагедії, складний рельєф та погоду рятувальний ґвинтокрил зміг дістатися місця подій лише наступного дня.

На жаль, врятувати 31-річну Дальмаєр не вдалося – її знайшли мертвою під час рятувальної операції у горах.

Дальмаєр – одна з найбільш титулованих біатлоністок в історії. Лаура є дворазовою олімпійською чемпіонкою, семиразовою чемпіонкою світу і переможницею Кубка світу-2016/17. У травні 2019 року вона оголосила про завершення кар'єри.

Раніше повідомлялося, що призер Олімпійських ігор загинув від удару блискавки.

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