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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Титуловану олімпійську чемпіонку з біатлону знайшли мертвою у горах: що сталося

Лаура Дальмаєр загинула внаслідок каменепаду в горах Пакистану.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Лаура Дальмаєр

Лаура Дальмаєр / © Associated Press

Колишню німецьку біатлоністку Лауру Дальмаєр, яка потрапила під каменепад у горах Пакистану, було знайдено мертвою.

Трагічну новину повідомив Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

28 липня Дальмаєр разом зі своєю напарницею з альпінізму здійснювала сходження в альпійському стилі в пакистанських горах Каракорум, коли на висоті близько 5700 метрів на неї впало каміння.

Напарниця зуміла подати сигнал про лихо та викликала рятувальників. Через віддаленість району трагедії, складний рельєф та погоду рятувальний ґвинтокрил зміг дістатися місця подій лише наступного дня.

На жаль, врятувати 31-річну Дальмаєр не вдалося – її знайшли мертвою під час рятувальної операції у горах.

Дальмаєр – одна з найбільш титулованих біатлоністок в історії. Лаура є дворазовою олімпійською чемпіонкою, семиразовою чемпіонкою світу і переможницею Кубка світу-2016/17. У травні 2019 року вона оголосила про завершення кар'єри.

Раніше повідомлялося, що призер Олімпійських ігор загинув від удару блискавки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4661
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